M5S a Firenze corre da solo, Lorenzo Masi è il candidato sindaco

Il M5S correrà in solitaria a Firenze, dopo il mancato accordo per subentrare nella coalizione di centrosinistra a supporto di Sara Funaro. Poco prima della scadenza del termine quest'oggi il Movimento ha presentato la lista, a supporto di Lorenzo Masi sindaco. Il consigliere comunale uscente si era fatto notare negli scorsi giorni come papabile candidato, ma erano in corso anche interlocuzioni con il Pd e il resto della coalizione. Funaro negli scorsi giorni ha commentato che per tempi ristretti non è stato trovato l'accordo finale.