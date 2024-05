Mantellassi Sindaco, il progetto del parco urbano: "Proposta ambiziosa. L'area ha un ruolo strategico"

Questa mattina è avvenuta la presentazione del progetto del nuovo parco urbano a Santa Maria. Due ettari e mezzo di verde che permetteranno un collegamento fra la frazione e il polo scolastico.

Il progetto è stato presentato da Alessio Mantellassi, candidato sindaco per Empoli.

Le parole di Alessio Mantellassi

"Una proposta ambiziosa, lanciata nella presentazione della mia candidatura che facemmo a dicembre e che in questi mesi ha preso corpo, grazie alla collaborazione dell’ingegner Andrea Sequi, che ha disegnato il progetto e che ringrazio- racconta Alessio Mantellassi, candidato del centrosinistra a sindaco di Empoli-. Oggi per noi è il Green day non solo perché presentiamo questo progetto, ma anche per la biciclettata che faremo dopo con i candidati e le candidate della lista civica che porta il mio nome. Le piste ciclabili sono un'altra delle priorità del mio programma, tre direttrici una da Villanuova, una da Fontanella passando da Ponte a Elsa, una da Martignana verso il centro, tre infrastrutture alternative all’auto".

Sul progetto

"Tornando al progetto che presentiamo oggi possiamo dire che diventerebbe un modo per percorrere a piedi il quartiere di Santa Maria anche in modo orizzontale, eliminare una barriera fra la zona vecchia e quella nuova, riqualificare un’area rendendola bella e decorosa e realizzare un polmone verde a disposizione di tutti in un’area ad alta densità".

"Si tratta di una scelta coraggiosa"

"È una scelta coraggiosa, molte aree sono private quindi dovremo acquistarle dai privati e rendere l’area pubblica, l’idea è quella di arrivare a un parco di circa due ettari e mezzo, che aumenterebbe il nostro patrimonio di verde urbano di 25/30mila mq. L’area che abbiamo individuato ha anche un ruolo strategico, perché collega la parte vecchia di Santa Maria, dove c’è la Chiesa, simbolo del quartiere luogo frequentato e ricco di attività, alle case popolari di via Val Pusteria e guarda al polo scolastico di via Sanzio, che verrà potenziato e dove nascerà la nuova pista di atletica, e al parco delle Collinette che si collegherà con un piccolo ponte. Un investimento sostenibile e atteso dal quartiere, infatti nel percorso partecipativo che è arrivato poi alla realizzazione del Patto del Verde è stato più volte evocato. Noi stamani mettiamo una proposta vera al centro del dibattito della nostra città, abbiamo deciso di affrontare la campagna elettorale così, presentando proposte e cercando soluzioni per i problemi di Empoli. Giovedì ci siamo confrontati con il mondo della cultura, ieri abbiamo parlato di lavoro e sviluppo, oggi parliamo di mobilità sostenibile".

È intervenuto Alberto Michelucci, direttore del consiglio della parrocchia di Santa Maria a Ripa, che ha raccontato del serio e costruttivo confronto con Mantellassi ed espresso grande soddisfazione nel vedere il progetto del parco.

Le parole di Andrea Sequi

L’ingegner Andrea Sequi, che ha lavorato per quarant’anni per il Comune di Empoli, ha poi dettagliato il progetto

"Ringrazio Alessio per avermi proposto questo progetto già nell’autunno scorso, si parla di un’idea progettuale che dovrà essere poi rivista, ma già immaginata così si tratta di un parco che sarebbe il secondo per grandezza a Empoli dopo quello di Serravalle. Un parco alberato con grandi spazi dedicati alla svago, alla ricreazione, eventi culturali, è stato previsto anche un anfiteatro per spettacoli e concerti, sono state ricavate zone per attività didattiche all’aperto, zone per tutte le età, un progetto che rende felici tutti dai più piccoli agli anziani. Un parco con cinque ingressi, di cui uno principale su via Livornese, uno da via Segantini, un accesso dal parco delle Collinette. Il vigneto esistente verrà mantenuto, nella parte centrale ci sarà spazio per un giardino con essenze aromatiche, previste anche percorrenze attrezzate per disabili e non vedenti. Una parte sarà dedicata ai campi multifunzionali(pallacanestro e pallavolo), area relax e percorso fitness a cronometro, strutture fitness multi generazionali. Un progetto-conclude Sequi- che è una buona base per ottenere un parco con i fiocchi".

Mantellassi ha poi aggiunto: «Il nove maggio era la festa dell’Europa e vorrei che questo parco fosse dedicato alla vocazione europea della nostra città. Se lo realizzeremo vorrei portare la proposta in Consiglio comunale di intitolarlo David Sassoli, perché sia un parco che ricordi un grande europeo, un uomo delle istituzioni, e che guardi ai grandi valori dell’Europa».

Dopo la presentazione del progetto del parco urbano Mantellassi insieme ai candidati e candidate della lista Alessio Mantellassi sindaco hanno raggiunto in bicicletta il comitato elettorale, in via Leonardo da Vinci, nel centro di Empoli.