"Motoraduno Città di Empoli", in scena la 40esima edizione

Rombo di motori domenica 12 maggio per il 40esimo "Motoraduno Città di Empoli". Appuntamento dalle 8.30 in piazza Matteotti con il Moto Club Guzzi Empoli, per la manifestazione che si svolge con il patrocinio del Comune di Empoli ed è valida per il Campionato Toscano Turismo FMI 2024.

Il Motoraduno, spiegano dal Moto Club Guzzi Empoli, è aperto ad ogni tipo di moto, d’epoca o moderna, di qualsiasi marca e modello, ed è ormai appuntamento irrinunciabile per gli appassionati, che provengono sempre più numerosi anche da fuori Regione. La giornata inizierà con l’esposizione delle moto, poi giro turistico con aperitivo, pranzo e premiazioni. Iscrizioni ed esposizione dalle 8.30 del mattino. Alle 11 partenza per il giro turistico, con sosta per l’aperitivo. Rientro intorno alle 13 con la cucina del Circolo Arci di Ponzano, a seguire premiazioni per le varie categorie.

Per partecipare, aggiungono gli organizzatori, è sufficiente avere una moto, uno scooter o comunque un mezzo a motore oppure elettrico che sia in grado di compiere il percorso. Condizione indispensabile, il mezzo deve essere in regola con le norme del codice della strada, così come il suo conducente. L’appuntamento è aperto anche a coloro che desiderano semplicemente avvicinarsi al mondo della motocicletta ed al Moto Club Guzzi Empoli, realtà presente sul territorio dal 1983. Sarà possibile ritirare il Programma 2024, che propone anche quest’anno gite turistico-culturali a medio e lungo raggio, gare di Motoraid e la partecipazione a raduni regionali: "Vi aspettiamo numerosi!", concludono dal Moto Club Guzzi Empoli.