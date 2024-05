Nuovo Škoda Kodiaq: per il lancio Piemme Auto adotta un alveare

Musica, spettacoli e attenzione all'ambiente. Questi gli ingredienti della serata che si è svolta venerdì sera, presso i locali Piemme Auto a Empoli, teatro della presentazione esclusiva di Nuovo Škoda Kodiaq: il SUV 7 posti della casa Boema giunto alla sua seconda generazione.

Piemme Auto, Concessionaria Ufficiale Škoda dal 1993, ha riservato ad un numero ristretto di propri clienti VIP, un evento in anteprima assoluta rispetto al lancio ufficiale che avverrà in tutta Italia in occasione del weekend di porte aperte di sabato 18 e domenica 19 Maggio.

Nuovo Škoda Kodiaq si presenta al pubblico con un modello estremamente innovativo e ricco di contenuti: un design mozzafiato, tecnologie all’avanguardia, interni total eco-friendly, nuove motorizzazioni ibride e tanto tanto spazio.

Nel corso dell'evento, allietato da un ricco buffet, si sono susseguiti spettacoli dal vivo ed interventi a cura del personale dell’azienda e di prestigiosi ospiti. "Questa serata è l’occasione di ringraziare i nostri clienti e mostrare, oltre alla nuova auto, gli importanti risultati ottenuti dal brand - ha detto Giuseppe Telesca, Brand Manager Škoda di Piemme Auto - che negli ultimi 10 anni è costantemente cresciuto e si trova, nel primo trimestre 2024, al 4° posto come Market Share in Europa. È grazie ai nostri clienti Škoda che proseguiamo nel nostro percorso, assieme km per km, e ci auguriamo che le prossime avventure siano a bordo del nuovo Škoda Kodiaq".

Sostenibilità al primo posto in Škoda e nella nuova auto: tutti gli interni, dalle plastiche ai tessuti, sono infatti realizzati con materiali riciclati e certificati e, nel caso dei pellami, questi ultimi sono conciati in modo naturale utilizzando i residui della lavorazione dei chicchi di caffè. "Piemme Auto - illustra il Responsabile Marketing Daniele Paganelli – ha sposato da tempo l’impegno nei confronti dell’ambiente e delle persone, lavorando in modo Green e socio-sostenibile dove la persona, sia essa il cliente o il collaboratore dell’azienda, è al centro; inoltre, da mesi abbiamo adottato degli Alveari per la salvaguardia delle Api e questa sera omaggeremo tutti i partecipanti con un vasetto di miele biologico prodotti proprio dai nostri alveari dislocati nella zona empolese".

Per questo progetto la concessionaria Piemme Auto si è appoggiata all’azienda startup "3Bee". Un’azienda tecnologica che produce arnie e tecnologia per le api. La "3Bee" ha realizzato una app con un sensore che viene messo all’interno dell’alveare. Questo sviluppa una serie di dati da cui si può rilevare il suo peso, l’umidità e moltissime altre informazioni. Il cliente, adottando l’alveare, potrà scegliere la tipologia di miele che potrà ricevere a casa propria secondo i propri gusti.

"Il nuovo modello che presentiamo stasera, in esclusiva – prosegue Luca Picchi, Product Specialist Škoda - è disponibile con motorizzazioni diesel, sia due che quattro ruote motrici, sempre con cambio automatico, cui si aggiungono per la prima volta le versioni Mild Hybrid e Plug In Hybrid; quest’ultima in grado di offrire oltre 100km di autonomia puramente in elettrico. La presentiamo ai nostri clienti più fedeli, in una serata esclusiva" mentre, da oggi, "saremo a disposizione a farla provare a tutti, prima del lancio ufficiale il prossimo fine settimana".

La serata, allietata dallo show delle bravissime ballerine nonché campionesse regionali Daniela ed Adelfa, è stata presentata dal poliedrico e simpaticissimo Daniele Cecchini ed ha visto la presenza di Antonio Rancati, coordinatore del centro studi europeo CETRI TIRES e presidente del comitato di redazione della rivista Ambiente, della Dottoressa Giulia Giaquinto, Harvard Business School e del Dottor Alfonso Pandolfi, padre di una start up dedicata a Machine Learning che analizzano e interpretano i dati sui consumi dei veicoli.

Non poteva mancare l’intervento finale come saluto e ringraziamento da parte di Massimiliano Mechetti, leader e titolare di Piemme Auto: "Abbiamo voluto fare un’anteprima assolutamente esclusiva per ringraziare i nostri clienti, perché ci permettono di continuare in questo nostro sogno: sono l’energia che alimenta la nostra passione. Assieme, viviamo ogni km di questo emozionante viaggio nel mondo dell’automobile".

Ulteriori info su https://www.instagram.com/piemmeauto_tuscaniaauto/ o su gruppomechetti.it