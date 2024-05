Premi di laurea e dottorato della Fondazione Spadolini, i vincitori

Ogni anno la Fondazione Spadolini Nuova Antologia bandisce il Premio a carattere nazionale fondato dallo stesso statista fiorentino in onore della madre Lionella, con il quale vengono premiate le migliori tesi di Laurea e Dottorato sul tema “Storia Politica e culturale dell’Italia contemporanea (‘800-‘900)”. Il premio consiste in 6000 euro, messi a disposizione dalla Fondazione Spadolini per le tesi di Laurea specialistica e/o di Dottorato.

“La Fondazione Spadolini – è il commento del Presidente Cosimo Ceccuti– è impegnata a conferire da 27 anni assegni di studio ed alti riconoscimenti ai migliori laureati e dottori di ricerca delle Università italiane ed europee, partecipanti al concorso voluto da Giovanni Spadolini per incoraggiare studi e ricerche sulla storia culturale e politica dell’Italia contemporanea. Nella ricorrenza dei 100 anni dell’Ateneo Fiorentino assume un significato particolare il fatto che la cerimonia di conferimento dei riconoscimenti avvenga nell’Aula Magna del Rettorato e che gli stessi siano consegnati dalla Rettrice Alessandra Petrucci, cui va il mio più vivo ringraziamento. Si tratta di un’attenzione particolare al Premio - che si avvale dell’Alto Patronato del Presidente della Repubblica e delle medaglie di rappresentanza dei Presidenti di Camera e Senato – alla memoria di Spadolini e alla Fondazione che ne porta il nome.”

La cerimonia di consegna delle borse di studio e della targa speciale del Presidente della Camera e della medaglia del Presidente del Senato previste dal concorso, si aprirà con i saluti del Professor Cosimo Ceccuti, Presidente della Fondazione Spadolini Nuova Antologia, e della Magnifica Rettrice Alessandra Petrucci. Oltre a ricevere il prestigioso riconoscimento, ciascuno dei premiati avrà la possibilità di presentare brevemente il proprio lavoro.

I VINCITORI DELLA EDIZIONE DEL PREMIO SPADOLINI NUOVA ANTOLOGIA

- Borse di studio per Tesi di Dottorato

Christopher Calefati, Università degli Studi di Pavia – Université Paris-Est Créteil Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali – Centre de Recherche en Histoire Européenne Comparèe, per la tesi di Dottorato “Aborrito infamato e negletto dei Borboni il nome sarà. “Gesti e voci di dissidenza antiborbonica nel Regno delle Due Sicilie Continentale (1848-1859)”.

Christian Carnevale, Università degli Studi La Sapienza di Roma, per la tesi di Dottorato in Storia delle Relazioni Internazionali “La guerra d’Etiopia: una crisi globale”.

- Borse di studio per Tesi specialistiche

Lorenzo Bonomelli, Università di Bologna, per la tesi in Scienze storiche e orientalistiche, Storia del Risorgimento e delle rivoluzioni nazionali “L’occupazione francese di Ancona (1832-1838)”.

Michelangelo Borri, Dipartimento di Civiltà e Forme del Sapere dell’Università di Pisa, per la tesi “Giorgio Alberto Chiurco. Biografia di un fascista integrale”.

Riconoscimenti speciali:

- Targa Camera dei Deputati

Marta Colcerasa, Laurea Magistrale in Scienze storiche, Medioevo, Età moderna, Età contemporanea, dal titolo “Attività e stile di Giorgio Napolitano presidente della Camera dei deputati”.

- Medaglia Senato della Repubblica

Matilde Cartolari, Università degli Studi di Udine - Technische Universität di Berlino, tesi di Dottorato dal titolo “Ambassadors of Beauty. Italian Old Masters and Fascist Cultural Diplomacy (1930-1940)”.

Fonte: Fondazione Spadolini