Il cinema Mignon di Montelupo riaprirà: intanto in programma l'arena estiva

C'è una data, anche se a grandi linee, per la riapertura della sala del cinema Mignon di Montelupo Fiorentino. Lo annunciano gli organizzatori, parlando dell'iniziativa estiva Mignon sotto le Stelle, il cinema all'aperto che verrà allestito al cosiddetto 'campino'. Le date per l'arena estiva sono quelle della settimana dopo la festa della Ceramica che si terrà dal 21 Giugno al 23 Giugno: il cinema quindi partirà dal 26 giugno alle 21.30, e tutti i mercoledì e giovedì fino al 5 Settembre.

Gli organizzatori però chiamano all'appello volontari garantendo che "entro fine del 2025" verrà riaperta la sala coperta. Il Mignon d'Essai si trovava in via Baccio da Montelupo, in pieno centro storico, ma è chiuso dal marzo 2020. Prima il Covid e poi problemi da verifiche strutturali e sismiche hanno portato a una lunga chiusura. Che potrebbe terminare a breve.

L'appello intanto ai volontari è valido: "È ben accetto chiunque abbia voglia di dare una mano, a qualsiasi titolo, all'allestimento dell'iniziativa, a fare qualche turno (aiuto biglietteria per imparare, strappare biglietti, sistemazione sedie prima delle proiezioni, ma anche imparare tutto quello che c'è dietro a un cinema, compreso la parte tecnica e proiezioni e far parte della nostra associazione"