Spacca vetrata di un negozio a Pontedera, ladro ferito rintracciato dai carabinieri

Furto in un negozio di abbigliamento di Pontedera con la tecnica della vetrina infranta tramite tombino. Stavolta al ladro è andata male perché si è ferito durante l'azione in notturna. Dopo aver rubato la cassa del negozio si è allontanato, ma ha lasciato tracce di sangue in giro. Le indagini dei carabinieri di Pontedera, tramite le telecamere di videosorveglianza, hanno permesso di identificare solo poche ore dopo il presunto autore, che aveva profonde ferite a un braccio. Per questo è stato prima portato al pronto soccorso dell'ospedale Lotti di Pontedera e poi denunciato per furto aggravato.