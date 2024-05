Tagli alla sanità, Montelupo è Partecipazione proietta il film sull'ospedale di Cariati

Giovedì 16 maggio, alle 21 presso il circolo ARCI "IL Progresso", via Rovai 43, Montelupo Fiorentino la lista civica "Montelupo è Partecipazione" organizza la proiezione del film "C'era una volta in Italia. Giacarta sta arrivando" di Federico Greco e Mirki Melchiorre, un drammatico documento sulla distruzione della sanità pubblica in Italia. Un tema che deve essere al primo punto della vita di tutti i cittadini e dovrebbe esserlo anche nei programmi di tutti i partiti politici.

"Cariati, uno sperduto paesino della Calabria affacciato sullo Jonio. La sanità pubblica è ridotta al lumicino da decenni di tagli al bilancio e privatizzazioni. Con il Piano di rientro è stato chiuso anche l’ultimo ospedale della zona: uno dei 18 ospedali cancellati nel giro di una notte in tutta la Calabria. Un manipolo di ribelli di ogni età decide di protestare come nessuno ha mai osato fare, occupando l’ospedale con l’obiettivo di ottenerne la riapertura. Nel frattempo alcuni dei più importanti intellettuali, medici, esperti e attivisti italiani e internazionali ci svelano le vere responsabilità locali e globali dell’attacco alla salute pubblica, e sostengono la lotta di Cariati."

Sarà presente uno degli autori, il regista Federico Greco.

Ingresso libero e gratuito.

Fonte: Montelupo è Partecipazione