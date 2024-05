Antenne telefoniche a Montespertoli, progetto sospeso dopo la raccolta firme

Sarà valutato un piano alternativo per l'installazione delle grandi antenne di telefonia mobile sulle colline di Montespertoli. Siamo a San Pancrazio e San Quirico luoghi, secondo quello che era il progetto di un gestore privato, destinati a due antenne: una da 36 metri vicino al campo sportivo di San Quirico, l'altra simile ai giardini di San Pancrazio. Comune e cittadini contrari, per la difesa di ambiente e paesaggio settimane fa è stata lanciata una raccolta firme contro il progetto: come riportato oggi dal quotidiano La Nazione, la raccolta è arrivata a quota 200 e il piano delle antenne risulta al momento sospeso.

Come spiegato dal sindaco Alessio Mugnaini, dopo la video-call tra comune e presidenza del Consiglio dei Ministri, il progetto è in standby e i proponenti hanno richiesto una sospensione dei termini del procedimento per fare altre proposte, che dovranno poi essere valutate: "Direi che le firme hanno ottenuto un risultato". L'amministrazione si era subito mossa per avere piani alternativi e rivedere la localizzazione e l'altezza delle antenne. Agli inizi di aprile poi la partenza della raccolta firme, al Circolo Arci di San Quirico e anche altrove. Adesso le società proponenti hanno dunque dimostrato la volontà di discutere il progetto.