Chiara Appendino (M5S) a Empoli per Masi: l'incontro alla sede del comitato

Chiara Appendino, ex sindaca di Torino e parlamentare dei 5 Stelle, incontra gli empolesi a sostegno della candidatura a sindaco di Leonardo Masi, candidato di Buongiorno Empoli, Movimento 5 Stelle e SIAmo Empoli.

L’incontro avrà luogo domani – lunedì 13 maggio – alle ore 18 presso la sede del comitato elettorale di Masi, in piazza Farinata degli Uberti, 12.

Sarà un momento di scambio di esperienze e di confronto con la città. "Abbiamo voluto Chiara Appendino a Empoli perché è un simbolo di forza e di determinazione del nostro Movimento – commenta Stefania Voli, responsabile territoriale dei 5 Stelle – È stata la prima donna sindaco della città di Torino e ha fatto un ottimo lavoro, capace e pragmatico".

"Sono molto contento di questo incontro – dice Leonardo Masi – L’esperienza di Chiara è di tutto rispetto e anche il suo attuale impegno in Parlamento, in particolare sui temi dell’ambiente e dello sport, sarà oggetto di un proficuo approfondimento".

"In questi cinque anni di opposizione al Pd in consiglio comunale – conclude Masi – io e la consigliera Beatrice Cioni, insieme ad Anna Baldi eletta dai 5 Stelle, abbiamo portato avanti importanti battaglie sul fronte ambientale, come il sostegno ai cittadini che sono riusciti a far bloccare il terrificante progetto del gassificatore al Terrafino. Per noi l’ambiente è sinonimo di sviluppo e di cultura etica e quando sarò sindaco sarà uno dei punti cardinali della mia amministrazione".

Fonte: Ufficio stampa