Filo Rosso inizia la campagna elettorale: inaugurazione del Comitato a Ponte a Egola

Depositata al Comune di San Miniato la lista Filo Rosso, otto donne e otto uomini con una grande presenza di giovani: con un’assemblea aperta apre la campagna elettorale del gruppo, che quotidianamente riceve nuove adesioni. L'appuntamento è per lunedì 13 maggio, alle ore 21, con inaugurazione della sede del Comitato elettorale a Ponte a Egola, in via A. Diaz 78.

La Candidata Sindaca, convinta e orgogliosa di quel femminile, ringrazia le numerose donne e uomini che hanno voluto firmare la Lista Filo Rosso. Non si immaginava questa facilità nella raccolta delle firme, dichiara Veronica Bagni, "molte persone hanno accolto a braccia aperte la scelta di presentarsi con questa formazione, in molti hanno raccontato che avrebbero avuto difficoltà ad andare a votare e per noi questa è già una vittoria, una vittoria di democrazia. L’assemblea sarà solo un primo passo, una prima scintilla che farà partire con maggiore intensità il lavoro già intrapreso nei mesi passati. La scelta fondamentale e che pervade anche tutto il programma elettorale è quella di essere inclusivi, di diffondere la nostra presenza in tutto il territorio attraverso le militanti ed i militanti che già si sono fatti avanti e che sappiamo cresceranno. L’incessante ricerca dell’ascolto e del confronto sappiamo essere un bisogno fondamentale di tutte le cittadine e cittadini di San Miniato".

Veronica Bagni

"Come il Filo Rosso che ci contraddistingue e ci lega, così abbiamo subito pensato ad un coinvolgimento diretto e partecipato di tutte le candidate e i candidati nella stesura del programma; il gruppo si sta, di fatto, concentrando nel portare proposte per migliorare la vita nel nostro territorio: non ci interessano le polemiche, vogliamo usare un linguaggio non violento e costruire un percorso che possa andare avanti nel tempo. Ci tengo a sottolineare - prosegue la candidata Bagni - che la nostra campagna è completamente autofinanziata, non abbiamo sponsor, i candidati stessi sono stati i primi sottoscrittori e successivamente ogni sostenitore ha contribuito economicamente per la realizzazione del progetto. La nostra sarà una campagna elettorale corale, non faremo banchini nelle piazze ma andremo nelle frazioni e nelle case ad incontrare la gente, tutti saranno coinvolti e già il gruppo appena costituito sta dimostrando un impegno diffuso e concreto".

Riecheggiano le parole di Enrico Berlinguer quel 7 giugno 84 a Padova:"...Lavorate tutti, casa per casa, azienda per azienda, strada per strada".

Fonte: Ufficio stampa