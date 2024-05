Idee in Comune, il candidato Michael Cantarella presenta la squadra

Tanti volti nuovi tra quelli in corsa con Idee in Comune per il rinnovo del consiglio comunale di Montopoli in Valdarno l’8 e il 9 giugno prossimi. Persone comuni, che vivono il paese ogni giorno e che hanno deciso di impegnarsi per una Montopoli migliore.

Donne e uomini di tutte le età, in un bilanciamento perfetto tra rinnovamento ed esperienza. Anche le provenienze e le storie personali sono diverse: Idee in Comune ha raccolto diversi percorsi che si riconoscono nella volontà di cambiare il modo di amministrare. “Non potevo desiderare una squadra migliore – ha detto Michael Cantarella, candidato a sindaco per Idee in Comune -. Sono circondato da persone competenti, preparate ed entusiaste di fare questo percorso. Giovani e meno giovani che hanno portato, ciascuno per la sua parte, un pezzetto, un vissuto, un bisogno della comunità. Alcuni di loro sono qui dall’inizio, altri si sono aggiunti strada facendo perché hanno condiviso il programma e le priorità. Tutte le frazioni sono rappresentate e valorizzate all’interno della nostra squadra, perché siamo convinti che tutto il Comune meriti la giusta attenzione”.

Con una media di 45 anni, quella di Idee in Comune è la squadra più giovane di tutte quelle in corsa per il consiglio comunale. Ecco, quindi, i sedici nomi: Valentina Artino, 31 anni, operaia nel settore calzaturiero; Maria Enilde Bardini, 61 anni coordinatore infermieristico; Riccardo Bertelli, 34 anni, operaio; Francesco Bertolini, 33 anni, geometra; Simone Boldrini, 54 anni, cuoco; Francesco Bonatti, 33 anni, dj e musicista; Vanessa Divito, 39 anni, imprenditore; Besnik Kajmaku, 44 anni, imprenditore edile; Moira Luongo, 46 anni, impiegata pubblica; Leonardo Marmeggi, 18 anni, studente di agraria; Monica Monteverdi, 51 anni, commerciale e marketing; Massimiliano Mori, 56 anni, geometra; Eleonora Mucciarelli, 48 anni, operatrice turistica; Andrea Rossi, 62 anni, responsabile amministrativo; Pasquale Salini, 69 anni, ex maestro.

Fonte: Ufficio stampa