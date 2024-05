Il ringraziamento di un lettore all'ospedale di Empoli: "Professionalità, pazienza e sorrisi"

Riceviamo e pubblichiamo il ringraziamento rivolto all'ospedale San Giuseppe di Empoli, scritto da un lettore alla nostra redazione. Il mittente parla di recensione favorevole, "dato che è sempre più facile lamentarsi che complimentarsi".

"In breve - scrive - volevo ringraziare tutto il reparto al quinto piano di medicina A2, dove è stato ricoverato mio suocero per 15 giorni". Nel reparto, l'uomo è stato "accudito puntualmente, professionalmente e sempre con pazienza e sorrisi - si legge ancora, in riferimento a sanitari e operatori - nonostante facciano turni massacranti e sempre con le mascherine".