Lutto nel giornalismo, è morto Luigi Bardelli direttore di Tvl Pistoia

Lutto nel mondo del giornalismo e associazionismo: nella notte è scomparso a Pistoia all'età di 88 anni Luigi Bardelli, fondatore e direttore di Tvl Pistoia e presidente nazionale di Corallo, associazione che riunisce emittenti radiotelevisive cattoliche e che aderisce a Aeranti-Corallo, di cui Bardelli è stato membro del comitato esecutivo.

Laureato in pedagogia, fin da giovane nella Gioventù Cattolica diocesana di cui divenne presidente e in seguito delegato regionale della Toscana, è stato direttore e fondatore di varie testate giornalistiche e si è dedicato al terzo settore. Da metà degli anni '70 ha fondato e diretto Tv Libera Pistoia. Bardelli lascia la moglie Franca, i figli Maria Chiara, Giovanni e Paola e i nipoti: i funerali sono previsti per la giornata di domani, lunedì 13 maggio, alle 15 presso la chiesa di San Francesco a Pistoia.

Un pensiero commosso a una grande e bellissima personalità attenta ai fragili ma anche moderna e innovativa nel campo dell’informazione e della comunicazione. Così il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani ricorda Luigi Bardelli. Il presidente lo ricorda come una colonna della comunità pistoiese e toscana, uomo guidato da una profonda fede cristiana che ha permeato ogni suo azione, incarnando i valori di pace e solidarietà. Un impegno, il suo, dice ancora Giani, che non si è limitato alla sfera della comunicazione ma che ha contribuito concretamente a creare strutture all’avanguardia per l’assistenza e la riabilitazione di centinaia di persone disabili.

E ancora il presidente sottolinea come il contributo di Luigi Bardelli abbia reso la sua città e l'intera Toscana un luogo migliore, più inclusivo e solidale. Concludendo con l’augurio che il suo esempio possa continuare ad ispirare la ricerca di un mondo più giusto e fraterno. Anche a nome di tutta la giunta il presidente abbraccia i familiari e i suoi collaboratori con l’augurio e la certezza che sapranno proseguire nella strada da lui tracciata.

"Ha vissuto una vicenda densissima di impegno sociale e morale" scrive in una nota l'amministrazione comunale di Pistoia, nella quale il sindaco Alessandro Tomasi, giunta comunale e l'intero Comune di Pistoia si stringono intorno alla famiglia. "Il suo impegno fin da giovane nelle compagini associative cattoliche negli anni è approdato prima alla presidenza della sezione Aias di Pistoia e poi alla creazione della Fondazione Maic (Maria Assunta in Cielo), accreditata dalla Regione Toscana per l'erogazione di prestazioni riabilitative e la certificazione dei disturbi specifici dell'apprendimento". Ricordato inoltre dal Comune di Pistoia come "un grande uomo, sempre impegnato a favore degli ultimi, attento comunicatore del dibattito politico e sociale a Pistoia, instancabile organizzatore culturale anche nell'ambito delle organizzazioni europee delle radio cristiane. Una figura destinata a lasciare il segno a Pistoia, una città che lui ha molto amato, e che ha ricambiato il suo amore con un apprezzamento unanime".

Alla famiglia e alla redazione di Tvl Pistoia giunga il cordoglio e l'abbraccio da parte del gruppo editoriale XMedia Group e della redazione di gonews.it.