Matrimonio a Carmignano per Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser: "Pronti ad accogliervi"

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser si sposeranno in Toscana. La notizia arriva direttamente dal territorio in cui è programmato il giorno del fatidico sì, ovvero Carmignano in provincia di Prato. "Il prossimo 30 giugno - scrive il sindaco Edoardo Prestanti, tramite social - il borgo di Artimino sarà protagonista di un evento mediatico di risonanza nazionale, il matrimonio di questa bellissima coppia. Per un fine settimana, riflettori puntati su Carmignano".

La nozze della nota coppia si terranno nella Villa La Ferdinanda o dei Cento Camini, storica Villa Medicea immersa nel verde delle colline toscane. Al fianco della modella argentina, nel ruolo di testimone, ci sarà la sorella Belen Rodriguez. Carmignano intanto si prepara ad accogliere i futuri sposi, "Cecilia e Ignazio - scrive ancora Prestanti - avrebbero potuto scegliere tra migliaia di destinazioni ma hanno scelto noi".