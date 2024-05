Sorpresi mentre hanno rapporti sessuali in chiesa, denunciati a Viareggio

Sorpresi a compiere atti sessuali in una chiesa in centro a Viareggio, un uomo e una donna sono stati denunciati. È successo questo pomeriggio, nella chiesa di Sant'Andrea dove è intervenuta la polizia, allertata dal parroco. I due sono stati sorpresi dai fedeli, che erano in attesa dell'inizio della messa delle 18: si trovavano vicino ad un confessionale e, secondo quanto emerso sarebbero stati in condizioni psicofisiche alterate, nelle vicinanze avevano delle bottiglie di birra.

Sembrerebbe che avessero iniziato mentre alcuni fedeli si trovavano già in chiesa, aperta tutto il giorno. Giunta la polizia i due, di cittadinanza italiana, sono stati portati in commissariato per l'identificazione e la denuncia per ipotesi di atti osceni in luogo pubblico e per vilipendio alla religione.