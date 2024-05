"The Decameron", la serie ispirata alle novelle di Boccaccio in arrivo questa estate

Svelata la data di uscita della serie tv "The Decameron", liberamente ispirata alle novelle trecentesce del Decameron di Giovanni Boccaccio. Ad annunciare l'arrivo sul piccolo schermo è Netflix: gli episodi saranno disponibili anche in Italia, sulla piattaforma di streaming, a partire da luglio 2024. Commedia dark in stile soap, la serie narra della Firenze del 1348 durante la peste nera, "quando alcuni nobili con servitù al seguito decidono di prendersi una vacanza e rifugiarsi in una villa maestosa fino alla fine della pestilenza" si legge nella sinossi rilasciata da Netflix. "Ma quella che inizia come una sontuosa vacanza si trasforma in una lotta per la sopravvivenza".

Ideata da Kathleen Jordan la serie in otto episodi, spiegano ancora dalla piattaforma, vede Jenji Kohan nel ruolo di produttrice esecutiva con la sua Tilted Productions, insieme a Jordan, al regista Michael Uppendahl e a Blake McCormick e Tara Herrmann sempre per Tilted Productions.

La "soap d'epoca" è stata girata interamente in Italia, ad esempio a Viterbo e Firenze, ma nessun ciak si è svolto a Certaldo, luogo natale proprio di Boccaccio. Le mancate riprese nel borgo del poeta e scrittore, che già altre volte era stato set di altri film, sollevarono polemiche mesi fa. Il sindaco Giacomo Cucini intervenne sulla questione, facendo sapere che l'amministrazione aveva contattato Netflix, da cui fu risposto che la produzione americana aveva deciso di girare principalmente a Cinecittà, "non per trascurare Certaldo e la sua importanza storico-culturale legata a Boccaccio, ma per ragioni pratiche e logistiche". Tuttavia dall'amministrazione furono avanzate proposte e ribadito che la città natale di Boccaccio, "avrebbe costituito un valore aggiunto per la realizzazione della serie".