Alluvione, Montemurlo dice grazie ai volontari. C'è anche la giovane Alfiere della Repubblica Ginevra Minetti

Si trova a Roma, al Quirinale, per ricevere il prestigioso riconoscimento di Alfiere della Repubblica la giovanissima Ginevra Minetti, 17 anni di Montemurlo, conferito dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Minetti è stata scelta tra i 29 alfieri per il suo contributo durante la recente alluvione che ha colpito anche Prato.

Solidarietà per l'ambiente e per la cultura è stato il tema prevalente che ha ispirato la scelta degli alfieri di quest'anno: le alluvioni che nel 2023 hanno colpito il nostro territorio, in particolare la Romagna e la Toscana, hanno portato alla luce ancora una volta l’altruismo, la generosità e il senso di comunità di tanti giovani. Gli Attestati valorizzano le azioni di volontariato, gli esempi di cittadinanza attiva, così come le storie di ragazzi che hanno saputo trasformare la passione per la scrittura o per le scienze in un "ponte" per ridurre le disuguaglianze.

Oggi la cerimonia mentre, sabato 11 maggio, anche Montemurlo ha voluto dire "grazie" a chi non l'ha lasciata sola durante l'alluvione del 2 novembre 2023. Tra gli oltre 400 volontari presenti in Sala Banti, ai quali il comune ha consegnato gli encomi, anche la giovane Minetti, nominata Alfiere "per l’entusiasmo e la generosità con cui presta la sua opera di volontaria. Durante la recente alluvione di Prato ha preso parte alla ricerca di alcune persone disperse e si è dedicata senza sosta all’accoglienza dei tanti sfollati ai quali non ha mai fatto mancare un sorriso rassicurante".

"Prendo io questa onorificenza ma lo faccio a nome di tutti, perché in questi momenti terribili io non ero sola. - ha detto Ginevra nella serata di Montemurlo - La prendo io come simbolo per tutti voi che avete aiutato e avete dato una mano in quei giorni di disastro". Minetti ha poi sottolineato che il riconoscimento che le ha attribuito il Presidente Mattarella "vuol essere un invito a tanti altri giovani ad impegnarsi per il prossimo, donando parte del proprio tempo libero al volontariato. I ragazzi - ha continuato Ginevra - Non sono solo social e smartphone".

Il sindaco del Comune di Montemurlo Simone Calamai, a sei mesi da quei terribili giorni, ha promosso un momento di condivisione per esprimere il ringraziamento della comunità montemurlese alle centinaia di persone che sono state vicine ai cittadini in difficoltà. Il sindaco ha aperto la cerimonia con un un applauso in memoria delle due vittime dell'alluvione Alfio Ciolini e Teresa Pecorelli. Il grande cuore della protezione civile comunale, regionale e nazionale, delle associazioni, del volontariato spontaneo ha fatto sentire la sua vicinanza nei momenti di paura e sgomento ed ha dato la forza per guardare avanti. Calamai ha ricordato che nel buio dei giorni dell'alluvione queste persone hanno rappresentato una luce di umanità e speranza a cui far riferimento per trovare l'energia per non mollare. Ci sono coloro che si sono occupati delle operazioni di ricerca e soccorso nei momenti dell'emergenza, coloro che hanno spalato acqua e fango, chi ha distribuito cibo e generi di prima necessità a chi aveva la casa o le aziende sott'acqua, chi ha donato per risorse per ripartire.

Il primo cittadino ha inoltre sottolineato la reazione straordinaria dei cittadini che nel dolore si sono rimboccati nel maniche per ripartire, per dare una mano al vicino alluvionato e tornare alla normalità. Nei giorni dell'alluvione si è visto un forte senso di comunità, di senso civico, di solidarietà. Ricordato poi che a Montemurlo, attraverso il Comitato Montemurlo solidale, sono stati raccolti circa 100 mila euro tra fondi in denaro e donazioni in beni di prima necessità, risorse che hanno permesso di fornire un sostegno diretto alla popolazione alluvionata (sono state circa 400 le famiglie che hanno ricevuto un buono per l'acquisto di elettrodomestici alluvionati). Simone Toro della colonna mobile del Piemonte ha fatto appello all'amministrazione comunale a non disperdere le forze dei quei giovani volontari non organizzati, i così detti "angeli del fango", che in quei giorni sono state così preziose, ma di reclutarle e convogliarle nel sistema della protezione civile comunale, creando una rete ancora più forte sul territorio. Tanti gli strascichi che l'alluvione ha lasciato sul territorio. Il Comune di Montemurlo ha attivato interventi di somma urgenza per lavori di ripristino post alluvione pari a 10 milioni di euro. Lo scorso aprile sono stati attivate nuove risorse da parte dello Stato per le somme urgenze dell'alluvione della Toscana. L'auspicio del sindaco che possano arrivare nuovi fondi per non perdere tempo prezioso e completare rapidamente le sistemazioni.

I riconoscimenti di Montemurlo a volontari, associazioni e soccorso

Il sindaco ha consegnato gli encomi solenni all'ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico squadra volante della Questura che nei primi giorni dopo l'alluvione si è occupato della viabilità mettendosi a disposizione del Comune, la Tenenza dei Carabinieri di Montemurlo, la Guardia di Finanza, i Vigili del Fuoco del Comando provinciale e del distaccamento di Montemurlo, la polizia municipale di Montemurlo, la protezione civile Dipartimento Nazionale e Colonne Mobili Regionali del Piemonte e della Basilicata, l'Anai associazione nazionale autieri d’Italia, l'Associazione nazionale Carabinieri Liguria, il Corpo Aib Piemonte antincendio boschivo, la Fir-Cb federazione italiana ricetrasmissioni cb, il Gruppo Lucano di protezione civile, Modavi Movimento Delle Associazioni di Volontariato Italiano, Prociv - Arci, la Vab, i Comuni di Torino e Milano che hanno inviato i propri tecnici a supporto del Comune di Montemurlo, la protezione civile comunale di Montemurlo (Anc Montemurlo, Cisom Montemurlo - corpo italiano soccorso ordine di Malta, Croce d’Oro Montemurlo, Fondazione Parsec, Misericordia Montemurlo, Misericordia Oste, Pubblica Assistenza “L’Avvenire” sezione Oste/Prato, Vab Montemurlo. Associazioni e gruppi di volontariato locali: parrocchia Sacro Cuore di Gesù Montemurlo, parrocchia Fornacelle, parrocchia Bagnolo, parrocchia Oste, Caritas Oste, San Vincenzo, Associazione nazionale Alpini Montemurlo, Auser, Aido. Protezione Civile Prato, Comitato ProEmergenza Prato, Società della Salute Prato, Lions e Leoclub Montemurlo. I riconoscimenti del Comune di Montemurlo sono andati anche a tutti coloro che hanno donato per aiutare chi era in difficoltà contribuendo sul conto corrente messo a disposizione dal Comitato Montemurlo solidale Fondazione Cassa di Risparmio di Prato, Lions Club International distretto 108 LA, Save The Children, Lions Club Garfagnana, Mutua Banca Alta Toscana, Trafi creatività Tessile, Coordinamento Tessitori, Cucine Popolari OdV, Vespa Club Montemurlo,Associazione Popolesco, Associazione nazionale Alpini Gruppo Firenzuola, Associazione nazionale Alpini Gruppo Valdarno Superiore, Associazione nazionale Alpini Gruppo Alta Valle Ombrone, Associazione nazionale Alpini Montemurlo, Tessilgodi Spa, Bacciottini Group Srl, Parrocchia di Santa Maria della Pietà Prato, Metalbox Due, Compagnia Michele Calamai, Farmacom, Blue page Srl, Its antisismica Srl, Adav Associazione Volontari Donatori Sangue Arignano, Alcide Srl, Certosa Volley Asd, Circolo Csi Misericordia Montemurlo, Presidio “Libera” Liceo Livi-Brunelleschi, Com-Ital Plast spa, Creo Disegni Snc, Il Modolo Sas, dipendenti Camere Commercio Prato/Pistoia, Pro Loco Montemurlo, Black And White gospel choir, Prato Centrale Band, SOM studio obiettivo musica, Unione Giovani Dottori Commercialisti, Flli Conforti srl, Casa della speranza onlus, Okto srl, Comune Pistoia, Coedil srl, Capp Plast Ascic Associazione per scambi culturali (delle imprese) Italia Cina, Protezione Civile Forlimpopoli, Cav. Uff. Giuseppe Guarino (presidente Arces Viadiana OdV), A tutti i volontari Arces Viadana OdV, Trasporto DELTA Gruppo Mauro Saviola di Viadana, Gruppo dei Solidari di Suzzara, Associazione Playdog Mileo di Casalmaggiore, Ecocentro, Ristorante La Taverna della Rocca, Ristorante La Torre, Bar Ponte Rosso, Stremao, Pia Associazione Misericordia San Quirico d’Orcia, Confraternita Misericordia Tortona, Coordinamento Volontari spontanei “Angeli del fango” Valdinievole, “Angeli del fango” dipendenti Celin e Azienda Celin Production srl, Agepro collegio geometri Prato, Gilbey’s, Palestra Mythos, Palestra Mauax, Palestra Universo, Ordine degli psicologi Toscana, Scuola paritaria Ancelle del Sacro Cuore, Liceo Brunelleschi, Istituto comprensivo Margherita Hack, Società della salute, effedue, Confartigianato e Cna.