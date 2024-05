Un biker si è infortunato nei boschi vicino a Calci, lungo la sp56, questa mattina. Il ciclista è rimasto ferito durante un'escursione, cadendo in una zona impervia. I vigili del fuoco di Pisa sono riusciti a raggiungerlo e a trasferirlo, assieme ai sanitari intervenuti, per circa 800 metri in un'area dove il 118 aveva inviato l'elisoccorso Pegaso per il passaggio in ospedale.