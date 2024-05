Cambia dirigente Istituto Alberti Dante Firenze, i sindacati: "Nuovo capitolo vertenza sindacale"

Apprendiamo in questi minuti dal sito USR Toscana che l’Istituto Alberti-Dante di Firenze non è più diretto dall’attuale dirigente scolastica e che nei prossimi giorni sarà affidato a un altro dirigente. Non sappiamo nel dettaglio le motivazioni e non abbiamo avuto comunicazioni in merito. Da lungo tempo si trascinava lì una lunga vertenza sindacale, che il 26 marzo scorso ha visto uniti lavoratori, famiglie, studenti e sindacati nel denunciare - in una manifestazione davanti all’Usr - l’ormai evidente incompatibilità della dirigente con la comunità scolastica. Ci auguriamo ora che all’Alberti Dante si superi questa fase critica e inizi una nuova stagione.

Firmato: FLC Cgil, Cisl Scuola, Snals e Gilda di Firenze