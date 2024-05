Campus estivo per adolescenti a Montelupo, iniziativa totalmente gratuita

Il Comune di Montelupo Fiorentino, dopo la positiva esperienza del 2022, torna a proporre un Campus estivo per ragazzi e ragazze dai 15 ai 20 anni completamente gratuito.

L’intenzione dell’Amministrazione è quella di offrire attività allettanti da un punto di vista ricreativo, ma anche momenti di riflessione, condivisione e formazione, che possano creare sinergie tra i giovani, le istituzioni e i servizi educativi presenti sul territorio. Naturalmente si tratta anche di un’opportunità di divertimento dove si cerca di promuovere il lavoro di gruppo e la condivisione di esperienze nel tempo libero, in contesti stimolanti dal punto di vista naturalistico, storico e artistico.

I posti disponibili sono 20, riservati a ragazzi e ragazze residenti a Montelupo Fiorentino con un’età compresa fra i 15 e i 20 anni. In caso di un numero di richieste maggiore dei posti disponibili, si procederà alla creazione di una graduatoria che tenga conto di due aspetti premianti: la frequenza negli ultimi anni del Centro Giovani del comune (Upload Classic, Plus o il CCRR) e l’ISEE in corso di validità inferiore ai 16.000 euro. In caso di ulteriore parità in graduatoria, sarà applicato il criterio dell’ordine di arrivo delle domande. Per partecipare è necessario inviare la richiesta sull’apposito modulo, scaricabile dal sito del Comune, da lunedì 13 maggio a lunedì 3 giugno.

Il Campus si svolgerà nell’Ostello Portabene sul Montelaterone, frazione di Arcidosso (GR), nell’area del Monte Amiata, da lunedì 8 a giovedì 11 luglio. Sono previste escursioni e gite nei dintorni, al mare e in Maremma. All’interno del team che accompagnerà i ragazzi, composto da 3 educatori specializzati in politiche giovanili, ci sono anche guide ambientali in grado di strutturare attività coinvolgenti a contatto con la natura. Sono inclusi: trasporto A/R Montelupo Montelaterone, spostamenti in loco con autobus sempre a disposizione, vitto e alloggio, attività organizzate. Non ci sarà nessun costo a carico dei partecipanti: l’intero Campus è sostenuto dal Comune.

L’Ostello Portabene è un progetto di recupero di un luogo a rischio di abbandono a cura della Cooperativa Il Borgo che ha realizzato così un ostello diffuso e una serie di progetti sociali correlati.

Questo il programma dettagliato:

8 luglio

Mattina

• Partenza da Montelupo ore 9.30 e arrivo intorno alle 12;

• Sistemazione in Ostello e consumo del pasto portato da casa;

Pomeriggio

• Attività di team building, condivisione di regole e organizzazione del gruppo;

• Prima esplorazione del borgo e dei dintorni, conoscenza della Cooperativa Il Borgo;

• Rientro e suddivisione in sottogruppi, preparazione del momento

Sera

• Giochi notturni, debriefing, condivisione programma del giorno successivo

9 luglio

Mattina

• Colazione ed escursione trekking nei fiumi della zona, con pranzo al sacco

Pomeriggio

• Rientro in struttura, attività di animazione socio-culturale, debriefing e tempo libero

• Suddivisione in sottogruppi, preparazione del momento della cena

Sera

• Visita ad Arcidosso, giochi notturni, condivisione programma del giorno successivo

10 luglio

Mattina

• Colazione ed escursione con pullman verso il mare (Parco della Maremma), attività nel parco, pranzo al sacco

Pomeriggio (tardo)

• Rientro in struttura, suddivisione in sottogruppi, preparazione del momento della cena

Sera

• Attività con la comunità locale, debriefing, condivisione programma del giorno successivo

11 luglio

Mattina

• Colazione, sistemazione zaini/valigie e pulizia e riordino spazi dell'Ostello, attività di animazione socio-culturale

• Pranzo al sacco negli spazi versi del borgo oppure facendo tappa intermedia (es. Terme di Petriolo), rilettura dell'esperienza del Campus

Pomeriggio

• Rientro a Montelupo

Gli iscritti al Campus sono tenuti a partecipare anche agli incontri di preparazione che si svolgeranno a Montelupo tra il 10 giugno e l’8 luglio, indispensabili per conoscersi e condividere gli obiettivi e le regole del gruppo durante il Campus stesso.

Info e iscrizioni a campus@comune.montelupo-fiorentino.fi.it telefono 0571-1590355

Fonte: Comune di Montelupo Fiorentino - Ufficio stampa