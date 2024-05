Cani abbandonati a Fucecchio, si sospetta che giungano dal Sud Italia: "Intento è salvarli, ma farlo così è reato"

Giovedì scorso 9 maggio, intorno alle ore 20, l'Associazione Amici degli Animali a 4 zampe Onlus è stata chiamata dai Carabinieri ai quali era stata effettuata una denuncia della presenza di due cani abbandonati in via Pacinotti a Fucecchio: un meticcio chiuso in un trasportino, e un pitbull legato ad un guinzaglio. Ricevuta la richiesta di cattura è quindi intervenuta l'associazione convenzionata con il Comune di Fucecchio per il servizio di cattura e di custodia cani nel canile. I cani erano accompagnati da alcuni bigliettini che ne descrivono età, comportamento, patologie e cure da effettuare. Gli animali sono stati lasciati da sconosciuti in un luogo ben visibile col chiaro intento di farli ritrovare immediatamente e farli arrivare al canile della zona. Non è il primo episodio che si verifica nei comuni convenzionati con il Parco Canile La Valle Incantata di Lajatico.

"Il sospetto - dicono dall'associazione Amici a 4 Zampe - è che questi abbandoni siano pilotati da una rete di persone che con l'intento di salvare questi cani da situazioni di degrado e da canili in sovrannumero e mal gestiti, organizzano le staffette degli animali. Si pensa che i cani vengano dal Sud Italia, visto che spesso sono portatori di malattie non più diffuse in Toscana. L'obiettivo, presumibilmente, è che i cani siano ricoverati in un canile ben strutturato e organizzato che li prenderà in cura."

L'Amministrazione comunale ci tiene a ricordare che questo comportamento costituisce reato: si tratta, infatti, a tutti gli effetti di un abbandono. Per questo motivo, sarà richiesto alla Polizia Municipale di avviare delle indagini per individuare gli autori del gesto.

Prendere in carico questi animali per i canili della zona vuol dire curarli, rieducarli e spesso tenerli in canile per molto tempo, perché sono quasi sempre cani difficilmente adottabili. "Si tratta di un costo notevolissimo - spiegano ancora dall'associazione - che ricade ingiustamente sulle nostre strutture. Inoltre, portare cani da altre aree con malattie ormai non più diffuse nella nostra Regione, comporta anche un danno ambientale in quanto è reale il rischio che si possano diffondere nuovamente anche qui malattie ormai debellate. E' assolutamente necessario trovare una soluzione a questo problema"

.

Chiunque abbia informazioni da fornire all'Amministrazione comunale sull'accaduto può contattare la Polizia Municipale o il Servizio Ambiente del Comune di Fucecchio.

Fonte: Comune di Fucecchio - Ufficio stampa