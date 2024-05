Case popolari, Maestrelli (Italia Viva): "Degrado visibile, bandire sub-affitti"

Un altro tema al centro della mia campagna elettorale oltre alla sicurezza, alle donne ed alla lotta al degrado in città, è quello delle case popolari.

In questi giorni mi sono giunte diverse segnalazioni da diverse parti della città in cui mi viene riferito che negli alloggi popolari ci sono persone che non ne hanno veramente bisogno, mentre chi effettivamente rientrerebbe non è considerato.

Le precedenti amministrazioni hanno dato mandato a Publicasa di gestire gli alloggi, scaricando la responsabilità.

E se questo non bastasse, possiamo anche parlare dello stato di questi alloggi. Il degrado è visibile anche dall’esterno è molte di queste case hanno bisogno urgentemente di un opera di risanamento completa.

Un’altra questione su cui la prossima amministrazione dovrebbe intervenire e su cui stiamo lavorando nella lista Empoli al Centro è la questione dei sub affitti. In breve molti fanno domanda e riescono ad ottenere un alloggio popolare che a sua volta lo riaffittano lucrandoci sopra. Ecco questa pratica è da bandire.

Il subaffitto avviene anche quando l’appartamento rimane vuoto per vari motivi o perché l’affittuario lo usano come secondo casa.

Inoltre mi arrivano segnalazioni anche dalle zone di Santa Maria e Avane di diverse macchine sottoposte a sequestro e che restano parcheggiate negli stalli riservati ai residenti, impendendo cosi a questi ultimi di parcheggiare le loro.

Concludo ribadendo che il prossimo governo cittadino dovrà essere più attento alle necessità dei cittadini, sopratutto le fasce più deboli.

Maria Grazia Maestrelli, candidata sindaco Empoli al Centro - Italia Viva