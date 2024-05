Cinque liste a sostegno di Vannetti: il Csx a Colle conta 64 candidati

Le cinque liste di candidati a sostegno del progetto Vannetti Sindaco sono state depositate in Comune e sono Pd, La Sinistra per Colle, Uniti per Colle di Val d’Elsa (+ Europa e Psi, Vannetti Sindaco), Colle per Vannetti Sindaco, RiGenerazione con Vannetti Sindaco.

Due liste sono state già presentate pubblicamente, quelle del Pd e la lista civica RiGenerazione. Le altre tre lo faranno nei prossimi giorni. Già stabilita la data per la presentazione della lista civica Colle per Vannetti Sindaco: l’appuntamento è per mercoledì 15 maggio alle ore 19 in piazza “Nova”, davanti al Comitato Elettorale per Vannetti Sindaco.

Sessantaquattro in tutto le candidate e i candidati che fanno parte delle cinque liste, tra cui trenta donne.

Di seguito i nominativi di tutti i componenti:

Pd - Vannetti Sindaco

1 - Annarita Aceto

2 - Ottorino Balducci

3 - Lucia Da Frassini

4 - Francesco Campanini

5 - Stefania Lardoni

6 - Francesco Cavalieri

7 - Mary Piccirillo

8 - El Mahdi El Azhari

9 - Grazia Pingaro

10 - Enrico Galardi

11 - Lara Poli

12 - Helton Merko

13 - Simonetta Sancasciani

14 - Claudio Niccolini

15 - Agnese Vannetti

16 - Valter Vannucci

La Sinistra per Colle - Vannetti Sindaco

1 - Serena Cortecci

2 - Andrea Giuseppe Aliprandi

3 - Franco Baldisserotto

4 - Sara Baldini

5 - Federico Boldrini

6 - Claudia Corti

7 - Renzo Franchi

8 - Mikita Kazhaja

9 - Luca Martiniani

10 - Carla Monzitta

11 - Marcella Nattelli

12 - Ernesto Nieri

13 - Stefano Santini

Uniti per Colle di Val d’Elsa - Più Europa/Psi Vannetti Sindaco

1 - Sauro Vignozzi

2 - Elena Casi

3 - Simona Pacini

4 - Alessia Gasperini Signorini

5 - Giorgio Del Ciondolo

6 - Alfredo Ardanese

7 - Simone Fontani

8 - Serena Signorini

9 - Marco Gerli

10 - Stefano Citernesi

11 - Luigi Franchi

Colle per Vannetti sindaco

1 - Giulia Granieri

2 - Domenico Ponticelli

3 - Maria Pia Sergio

4 - Mauro Pellizzi

5 - Martina Tanzini

6 - Roberto Vannetti

7 - Sandra Monti

8 - Paolo Moschi

9 - Michela Moretti

10 - Stefano Menchiari

11 - Sandra Bocci

12 - Simonetta Viviani

RiGenerazione con Vannetti Sindaco

1 - Endrit Hyseni

2 - Virginia Ciulla

3 - Gianette Isufi

4 - Cristina Di Gennaro

5 - Federico Carli

6 - Federico Micheletti

7 - Ludovico Calattini

8 - Paolo Di Luna

9 - Gabriele Cardini

10 - Anna Cappelletti

11 - Giada Moschi

12 - Lorenzo Ciulla

Il candidato a sindaco del centrosinistra colligiano Riccardo Vannetti, non nasconde la propria soddisfazione. “Lo avevamo promesso e lo abbiamo fatto - dice Vannetti -. La nostra coalizione ha prodotto ben cinque liste a sostegno della mia candidatura. Per la composizione delle liste abbiamo seguito esclusivamente i criteri della competenza e della varietà di esperienze da mettere al servizio della città. Sono candidature serie, un mix di esperienza e nuove idee che hanno anche l’obiettivo di rinnovare la classe dirigente del Centrosinistra e della futura amministrazione. Sono liste che, insieme al programma, sono il risultato di una campagna di confronto e di partecipazione che rappresentano una novità assoluta per Colle di Val d’Elsa. Ventisei incontri nelle frazioni e nei quartieri, la grande fucina di idee e progetti che è stato Colle Officina Comune, il costante essere con la cittadinanza e la società civile. Perché, come dico sempre, io da solo non sono niente, solo uniti e insieme, siamo quel tutto che renderà la nostra Colle una città ancora più bella, viva e attrattiva”.

Fonte: Ufficio stampa