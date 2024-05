Controlli nel weekend nel Livornese, una denuncia e due segnalazioni per stupefacenti

Controlli nei luoghi della Movida nel Livornese questo fine settimana. In particolare l'attività dei carabinieri si è concentrata tra Collesalvetti e Livorno. Complessivamente sono stati impiegati oltre 10 equipaggi dell'Arma, con circa 25 militari coordinati dalla Centrale Operativa provinciale. Controllate circa 20 persone e più di 10 veicoli a Collesalvetti, dove era in corso un evento nella serata di sabato. A Livorno invece, i controlli hanno portato alla denuncia di un 45enne: notato con atteggiamento sospetto l'uomo, di origine straniera, alla vista dei militari ha tentato di disfarsi di una borsa. Quest'ultima, rapidamente recuperata, è risultata contenere alcuni attrezzi dall'utilizzo sospetto. Il 45enne non avrebbe saputo fornire ai carabinieri un giustificato motivo del possesso degli oggetti che sono stati quindi sequestrati mentre per lui è scattata la denuncia, per porto ingiustificato di grimaldelli.

Sempre nel corso dello stesso servizio due persone, un uomo e una donna entrambi sui 25 anni, sono stati segnalati alla Prefettura come assuntori di sostanze stupefacenti: i due sono stati trovati in possesso, rispettivamente, di circa 14 e 18 grammi di marijuana. I controlli di prevenzione dei reati da parte dei carabinieri proseguiranno nei prossimi giorni, con maggiore intensità in occasione di eventi pubblici.