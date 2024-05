Elezioni Castelfranco, la lista civica di Silvia Valori

Fondo rosa, una fenice e al centro una sfumatura di verde celeste: è questo il simbolo della Lista civica per Castelfranco della candidata sindaca Silvia Valori.

Il motivo lo spiega proprio Valori, come riportato da La Nazione: "Ho scelto la fenice perché risorge dalle ceneri. E anche il nostro paese, il nostro territorio, deve risorgere dalle ceneri del fuoco spento in questi ultimi decenni".

"La mia candidatura - ha proseguito Valori - non nasce dal risiko delle segreterie dei partiti, da accordi di palazzo, ma è il frutto di una genuina ed autentica volontà popolare proiettata alla realizzazione di un profondo cambiamento di Castelfranco. Intendo, con il mio gruppo, raccogliere il malcontento di coloro che non si riconoscono più nella maggioranza uscente ormai stremata da decenni di galleggiamento e intendo anche raccogliere i mal di pancia di coloro che non si riconoscono in una opposizione che dopo ben ventinove anni non riesce a presentarsi con una proposta forte e autorevole. La mia candidatura e la lista nascono per raggiungere l’obbiettivo di amministrare il comune di Castelfranco e non certo per rappresentare l’alibi per chi si sente già sconfitto in partenza".