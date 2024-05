Elezioni Empoli, Poggianti sceglie i capilista: ecco chi sono

L’energia della nuova generazione da un lato, l’esperienza dall’altro. Così Andrea Poggianti ha unito due lati della stessa medaglia rappresentativi della comunità empolese scegliendo, tra i suoi 48 candidati alla carica di consigliere comunale, Gabriele Chiavacci e Francesco Gracci, rispettivamente capolista di Centro Destra per Empoli-Poggianti Sindaco e di La mia Empoli lista civica-Poggianti Sindaco.

“Ripongo massima fiducia e stima nelle persone di Gabriele Chiavacci e Francesco Gracci, così come in tutti gli altri 46 candidati - dichiara Andrea Poggianti – La loro scelta come guida delle rispettive liste si pone nel solco del loro percorso politico all’interno del centrodestra cittadino. Due strade diverse, due età diverse accumunate dalla condivisione di valori e dai ruoli ricoperti. I due capilista portano con sé esperienze e visioni distinte, ma entrambi convergono nel sostenere la stessa causa, quella di un cambiamento nell’interesse della città e dei suoi abitanti da attuare attraverso un programma fatto di progetti concreti e proposte frutto anche del lavoro di ascolto dei cittadini”.

L'alleanza tra Gabriele Chiavacci e Francesco Gracci potrebbe quindi rappresentare l'opportunità di una svolta positiva per Empoli, offrendo una prospettiva unica e complementare per progettare il futuro della città.

Gabriele Chiavacci, 26 anni, già Vice capogruppo del centrodestra in Consiglio comunale al fianco di Andrea Poggianti, rappresenta la nuova generazione pronta a portare idee innovative e un approccio moderno alla gestione della città.

"Empoli ha bisogno di una nuova prospettiva e con Andrea Poggianti possiamo dare voce ai cambiamenti necessari - afferma Chiavacci - Serve una guida forte e competente per poter garantire un futuro migliore a tutti i cittadini. La nostra città ha un enorme potenziale economico che deve essere sfruttato al massimo per creare nuove opportunità di lavoro e attrarre investimenti. La sicurezza degli empolesi è una priorità assoluta e lavoreremo per rafforzare la presenza delle forze dell'ordine sul territorio. Allo stesso tempo, vogliamo migliorare la qualità della vita dei residenti, investendo in aree verdi e servizi pubblici".

Francesco Gracci, classe 1948, già due volte candidato Sindaco di Empoli per il centrodestra, è diventato una figura storica, rispettata e radicata nella comunità empolese. La sua lunga esperienza politica e il suo impegno anche nel sociale sono un punto di riferimento per molti cittadini.

“Sono nato e vivo ad Empoli da sempre – dichiara Gracci - so che con Andrea possiamo rilanciare la nostra città verso un nuovo livello di sviluppo e benessere. Empoli non ha bisogno di cambiamenti imposti dall'alto, ma di un dialogo aperto e costante con i suoi abitanti per trovare soluzioni condivise. Solo con Poggianti possiamo arrivare a questo, perché ha la forza e l'energia di un giovane ma anche la competenza e l'esperienza di chi già da otto anni siede in Consiglio Comunale”.

Nonostante le differenze di età e di approccio, Chiavacci e Gracci tengono a sottolineare l'importanza di imparare l'uno dall'altro. "Francesco ha una saggezza e una conoscenza della città che ammiro profondamente. Sto imparando molto da lui su come affrontare le questioni più complesse", ammette Gabriele Chiavacci. E, dall’altra parte, arriva il riconoscimento di Francesco Gracci: "Gabriele ha un'energia contagiosa e una capacità di mobilitare le persone che sono fondamentali per portare avanti le nostre idee".

