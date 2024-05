Elezioni, Vendola a Avane: incontro con Mantellassi

“Martedì 14 maggio dalle ore 21,15 Nichi Vendola, già governatore della regione Puglia e leader di Sel ed oggi presidente di Sinistra Italiana, sarà a Empoli nel corso della campagna elettorale per amministrative ed europee, a sostegno di Alleanza Verdi e sinistra. L’iniziativa si svolgerà al circolo ARCI Avane in via Magolo 31 e vedrà Vendola dialogare con l’assessore all’Ambiente, Agricoltura, Tutela degli Animali, Protezione Civile, Tutela del Territorio, Legalità, Politiche del Lavoro Massimo Marconcini, il candidato sindaco del centrosinistra Alessio Mantellassi e la giornalista Samanta Panelli. I temi affrontati saranno quelli dell’Europa, della pace, della giustizia sociale e ambientale e delle buone pratiche amministrative”.

Fonte: Ufficio Stampa