Empoli per la pace, momenti di confronto con i candidati: gli appuntamenti

In vista del prossimo appuntamento elettorale con europee ed amministrative, il comitato Empoli per la pace ha organizzato due momenti di confronto con i candidati.

Il primo è giovedì prossimo, 16 maggio, alle 21.30 alla casa del popolo di Avane. Alla serata sono stati invitati i candidati di tutti i partiti alle elezioni europee della nostra circoscrizione. Il confronto verterà sui temi della pace e delle spese militari.

Il successivo, invece, è in programma per martedì 28 maggio e sarà riservato ai candidati alla carica di sindaco della nostra città. Anche in quell’occasione i temi al centro del confronto saranno quelli della pace.

A moderare il dibattito saranno Emilio Chiorazzo e Marco Mainardi di clebs.it. Gli incontri sono pubblici