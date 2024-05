Energia verde per Fonderie Valdesane: a Monteriggioni avviato l'impianto fotovoltaico

Energia verde sulle colline senesi grazie al nuovo impianto fotovoltaico realizzato da Gesco Spa per lo stabilimento Fonderie Valdelsane, di Monteriggioni (Siena): 3.000 moduli fotovoltaici installati a terra, su una porzione di suolo inutilizzabile a scopo industriale, per una potenza complessiva di picco di 1.637 kW.

L’impianto, realizzato in appena tre mesi, permetterà di coprire il 35% del fabbisogno elettrico dello stabilimento, contribuendo così a ridurre le emissioni di gas serra climalteranti in atmosfera di 613 tonnellate di CO2 equivalente ogni anno.

L’intervento ha un valore complessivo di circa 2,2 milioni di euro, di cui 1,5 milioni per l’impianto, completamente progettato e realizzato da Gesco, e 0,7 milioni di costi sostenuti per infrastrutture e terreni.

"Il progetto si inserisce in un percorso di sostenibilità strutturato, che mette in primo piano il benessere del territorio", spiega Roberto Gerbi, presidente di Fonderie Valdelsane. "Oltre al fotovoltaico, stiamo avviando un progetto di economia circolare per il recupero degli stampi di fonderia, mentre a giugno 2024 presenteremo il nostro primo report di sostenibilità e a dicembre una rendicontazione completa, attraverso il bilancio Esg".

Claudio Anniballi, Amministratore delegato della società, ha aggiunto: "Crediamo molto in questo progetto, che ci garantisce risparmio economico e autonomia dalla rete, in un periodo in cui i prezzi dell’energia sono elevati. Conosciamo Gesco da tempo e il fotovoltaico era nei nostri progetti già da diversi anni: con l’idoneità di alcuni terreni intorno all’azienda, Gesco si è attivata per condurre le sue analisi, realizzando un intervento su misura che ci sta dando grande soddisfazione".

"Questo progetto ci sta particolarmente a cuore, perché lo abbiamo realizzato nel nostro territorio, la Val d'Elsa, un'area delicata dove a oggi sono pochi gli interventi paragonabili per dimensione e potenza. L’impianto della fonderia si integra perfettamente all’interno del contesto produttivo locale, senza impattare sul paesaggio che contraddistingue il territorio, famoso in tutto il mondo per la sua bellezza e tipicità", commenta Andrea Giannini, Presidente e Amministratore delegato di Gesco Spa.

"Abbiamo realizzato questo impianto fotovoltaico nel rispetto dei criteri di sicurezza e qualità, raggiungendo allo stesso tempo un completamento delle opere in netto anticipo rispetto ai requisiti contrattuali. Tutto ciò, assieme al risparmio economico ottenuto da Fonderie Valdelsane già dai primi mesi di funzionamento, ci rende estremamente soddisfatti", commenta Gabriele Palandri, Direttore Operativo di Gesco.

Fonderie Valdelsane Spa, azienda fondata nel 1961 e situata nella Val d’Elsa, ha acquisito in questi 60 anni esperienza e competenza nella fornitura di fusioni per stampi da vetreria. A oggi l’azienda è leader del mercato internazionale, esporta in oltre 30 paesi e si pone come riferimento mondiale nella progettazione e realizzazione di materiali per il settore del vetro cavo. Il supporto e la collaborazione dei circa 70 addetti hanno contribuito a rendere questa realtà una delle eccellenze toscane e nazionali.

Gesco Spa, fondata nel 2006, è una Energy Service Company (Esco) indipendente, con sede a Monteriggioni (Siena), specializzata nell’ideazione e implementazione di soluzioni di efficienza energetica, principalmente per il settore industriale e terziario. La società ha al suo interno tutto il know-how necessario per progettare, realizzare, gestire e manutenere impianti di cogenerazione e impianti fotovoltaici, garantendo anche la copertura finanziaria dei costi di costruzione ed esercizio.

Fonte: Ufficio stampa