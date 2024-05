Finti operai, armati di spray al peperoncino, chiedono di vedere contatore: tentativo di furto a Montelupo

Vestiti da operai chiedono di entrare in casa per controllare il contatore dell'acqua, ma si tratta di una truffa. I malviventi, armati di peperoncino, avrebbero tentato di entrare in un appartamento al Turbone, a Montelupo Fiorentino. A segnalarlo è il sindaco che mette in guardi i cittadini: "Sono stato informato di un tentativo di furto al Turbone, per fortuna non andato a segno nonostante abbiano utilizzato uno spray al peperoncino. Si tratta di delinquenti vestiti da operai muniti di walkie-talkie che dicono di voler controllare il contatore dell'acqua. Diffidate sempre da chi vi chiede di entrare in casa".

La vicenda è stata segnalata ai carabinieri