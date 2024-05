Il candidato Cellini invita i cittadini ad andare a votare: "Diritto di voto è pietra miliare della democrazia"

Siamo ormai prossimi alla data delle elezioni amministrative, l’entusiasmo è travolgente. Siamo nel mirino di tutti i competitors, chiaro segno dell’importante lavoro che le due liste stanno facendo sul territorio. L’auspicio è quello di consegnare finalmente ai cittadini una compagine di governo formata da persone capaci, con esperienze professionali ed associative importanti, utili alla risoluzione dei problemi e alla ricerca di opportunità di sviluppo per il paese. – le parole di Cellini -. Volti nuovi che si presentano con semplicità e chiarezza agli elettori. Un progetto politico caratterizzato da un programma elettorale aderente alle esigenze del territorio: Partecipazione attiva della cittadinanza, sviluppo dei servizi, cura e promozione del territorio, benessere, politiche giovanili, lavoro e sicurezza; sono l’ossatura della nostra proposta politica – Prosegue il candidato civico –.

Registriamo con molta gratitudine il sostegno di tante associazioni e di alcuni schieramenti politici, che non concorrono alle amministrative, ma che auspicano un cambiamento concreto ed un ammodernamento delle politiche di Governo. Come abbiamo chiarito più volte, già dalla conferenza stampa di presentazione, le liste civiche non sono riconducibili a nessun partito, lo si evince chiaramente dalle Candidature alla carica di Consigliere Comunale. Proseguiremo con questo impegno in maniera seria e coerente, forti dei nomi e delle competenze che si sono messe a disposizione del Paese.

Apprendiamo con dispiacere l’assenza del Candidato Poli alla corsa per la guida del Municipio. Si viene così a creare un vuoto a Sinistra nella rappresentanza politica dell’istituzione. Ci faremo carico anche delle istanze dell’elettorato di Poli, così come di tutti i cittadini che non si sentono rappresentati dagli altri Candidati e dall’attuale classe politica. L’ascolto ed il confronto non si fermeranno alla data del 9 Giugno.

Il cammino che abbiamo intrapreso è forte di una partecipazione trasversale che coinvolge tutto il paese e di un ascolto continuo dei cittadini. È però necessario ricordare che gli sforzi fatti fino ad oggi, le critiche, le carenze amministrative evidenziate in questi mesi, resteranno “lettera morta” se l’8 ed il 9 Giugno non andiamo a votare. Il diritto di voto è una delle pietre miliari della democrazia, che consente ai cittadini di avere voce in capitolo nei processi decisionali. Esercitando il nostro diritto di voto, non solo garantiamo che la nostra voce venga ascoltata, ma contribuiamo anche al più ampio quadro democratico che sostiene i principi di uguaglianza, libertà e responsabilità. Il voto è un mezzo vitale per determinare il cambiamento sociale, consentendovi di scegliere il nuovo candidato Sindaco e la squadra dei futuri Consiglieri che siederanno in Consiglio Comunale. Invitiamo quindi tutti i cittadini, soprattutto i più giovani ad andare a votare.

Lista civica Più Certaldo