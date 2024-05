La Sant'Anna costruisce il Polo scientifico a San Giuliano: posa della prima pietra

Iniziano i lavori di costruzione del nuovo Polo Scientifico della Scuola Superiore Sant'Anna in San Giuliano Terme, a breve distanza dalla sede centrale e storica di Pisa. La cerimonia di posa della prima pietra e il contestuale punto stampa sono fissati per lunedì 20 maggio alle ore 11.00 in via Berchet, all’angolo con via Moruzzi, lungo l’asse stradale che collega l’area di ricerca del Cnr con l’ospedale di Cisanello.

L’inizio dei lavori arriva poche settimane dopo la stipula del contratto con il partner dell’operazione di partenariato pubblico privato, il raggruppamento di imprese coordinato da Icop, azienda di Udine nota nel mondo delle costruzioni, con la partecipazione di Camst Group e Ideal Service. Con una durata dei lavori stimata in 27 mesi, saranno realizzati i primi edifici previsti dal progetto generale (masterplan), curato dallo studio Lombardini 22 di Milano. I primi quattro edifici realizzati accoglieranno le attività di ricerca, di didattica e di trasferimento tecnologico delle Scienze Sperimentali (Ingegneria, Medicina, Scienze Agrarie e Biotecnologie) e un centro servizi con un grande auditorium.

Alla cerimonia di lunedì 20 maggio alle ore 11.00 intervengono la rettrice Sabina Nuti, il direttore generale Alessia Macchia, l’amministratore delegato di Icop Piero Petrucco, il sindaco di San Giuliano Terme (Pisa).





