Leggenda Festival, gli eventi per grandi e piccoli del progetto "Ora leggiamo noi"

Tutto pronto per l'edizione 2024 di "Leggenda – Festival della lettura e dell’ascolto" per bambini e ragazzi da 0 a 14 anni. Saranno quattro giorni, dal 16 al 19 maggio 2024, dedicati interamente a incontri con autori, spettacoli, laboratori, letture ad alta voce, ma anche installazioni, mostre e molto altro ancora. Centrali saranno, come tradizione di Leggenda, libri, lettrici e lettori, l’ascolto e le performance, fra pagine e coreografie da vivere nel segno del racconto e della fantasia. Leggenda Festival, con le sue sezioni di attività legate alla lettura e all’ascolto, parlerà anche questo anno di accessibilità, inclusività e alta leggibilità, con momenti formativi e azioni performative rivolti al pubblico adulto e incontri per i più piccoli e le più piccole, e ragazzi e ragazze, che avranno al centro proprio questi temi. Leggenda 2024 avrà per la prima volta un vero e proprio libro che fa da guida e presentazione del festival, realizzato completamente in CAA, "Il Coccomiao va a Leggenda", scritto da Lucia Mostardini da un personaggio di Pietro Masoni, una sorta di 'edizione speciale' realizzata dal Comune di Empoli, della collana di inbook “Il CoccoMiao alla scoperta dell’Empolese Valdelsa”, progetto della Rete Inclusione EVV, promosso e finanziato da PromoCultura Società Cooperativa e cofinanziato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze tramite il bando FCRF “Bando Arte - Attività artistiche e culturali 2023”. Anche la novità della collaborazione con il progetto HUGO porta a Leggenda una serie di eventi che avranno luogo nel quartiere della stazione ferroviaria, tutti caratterizzati dal comune denominatore della lettura e scrittura per l'inclusione sociale e la valorizzazione delle unicità di ogni persona. Tutti i dettagli del programma sul sito web del festival.

Fin dalla prima edizione, il tema che fa da filo conduttore a Leggenda è il prendersi cura, declinato nei vari aspetti del prendersi cura di sé, degli altri, dell’ambiente, degli animali. Un filo conduttore che prosegue anche quest'anno, anche grazie al progetto "Ora Leggiamo noi" nato dal bando promosso dal Centro Per il Libro e la Lettura (CEPELL), istituto del Ministero della Cultura, denominato “Lettura per tutti 2022”, vinto dalla biblioteca comunale Fucini. Il progetto ha come scopo la “promozione della lettura nelle biblioteche attraverso progetti dedicati a persone con difficoltà di lettura o con disabilità fisiche o sensoriali” e prevede una serie di attività formative e di incontri liberi mirati al superamento dei pregiudizi e a una più concreta integrazione dell’utenza con difficoltà di lettura o disabilità fisiche o sensoriali nei servizi bibliotecari offerti. Leggenda ospiterà al suo interno alcuni incontri e laboratori proprio del progetto “Ora leggiamo noi”, come per esempio l’iniziativa organizzata dal Centro Studi Bruno Ciari, che propone un incontro con Alessandro Ancarani, formatore di Fare Leggere Tutti, che parlerà dei libri in simboli della CAA, spiegando nel dettaglio cosa sono e come si leggono. Per il secondo anno consecutivo, il programma ospiterà inoltre un incontro in LIS per bambini, accompagnato da un divertente laboratorio, condotto da Carlo di Biase, docente di lingua dei segni, in collaborazione con Mason Perkins Deafness Fund Onlus. Sempre sul tema dell’accessibilità, un’altra grande novità approda in questa settima edizione a Leggenda: il sito, la grafica social, il programma e tutto quanto riguarderà il festival sono stati realizzati utilizzando il font ad alta leggibilità Easyreading®, scelto per proseguire l’impegno di Leggenda di creare un festival senza barriere.

Leggenda 2024, il programma di "Ora leggiamo noi"

Giovedì 16 maggio ore 17.30 Biblioteca Comunale Renato Fucini. Per adulti

ALESSANDRO ANCARANI Libri in simboli della CAA: cosa sono e come si leggono? In collaborazione con Centro Studi Bruno Ciari

I libri scritti nei simboli della Comunicazione Aumentativa Alternativa sono un fenomeno relativamente recente nel mondo dell’editoria per l’infanzia. Sono libri in cui le parole del testo vengono accompagnate da simboli grafici. Libri quindi alternativi, sorprendenti, nati per avvicinare alla lettura anche chi ancora non conosce le parole. Come i libri tradizionali, anche i libri in simboli ci raccontano ogni tipo di storia e sono rivolti a chiunque abbia voglia di leggerli, senza alcuna distinzione. (Evento su prenotazione)

Venerdì 17 maggio ore 17.30 Biblioteca Comunale Renato Fucini. Da 10 a 14 anni

PAOLA PERETTI Incontro con le Ragazze Leggendarie e i Ragazzi Leggendari a partire dal libro "La distanza tra me e il ciliegio", Giunti editore, 2023

I Ragazzi Leggendari e le Ragazze Leggendarie, coordinati e coordinate dalle bibliotecarie di Palazzo Leggenda, in questi mesi hanno letto il libro “La distanza tra me e il ciliegio” e ora hanno l’onore di incontrare e di intervistare l’autrice Paola Peretti! (Evento libero).

Un romanzo delicato, che descrive un cambiamento irreversibile e la strada per affrontarlo: Mafalda ha nove anni, indossa un paio di spessi occhiali gialli e conosce a memoria "Il barone rampante" di Italo Calvino. Scappa dai professori arrampicandosi sul ciliegio all’entrata della scuola insieme a Ottimo Turcaret, il fedele gatto che la segue ovunque. Su quel ciliegio sogna perfino di andarci a vivere, ma tra pochi mesi non lo potrà più vedere perché i suoi occhi si stanno spegnendo e un po’ alla volta, giorno dopo giorno: diventerà cieca. È una bambina curiosa e l’idea di rimanere al buio la spaventa: per questo tiene un diario in cui annota le cose che non potrà più fare, come contare le stelle e giocare a calcio con Filippo, il bullo della classe che parla solo con lei. Grazie all’aiuto della sua famiglia e dei suoi amici, Mafalda capirà che un altro modo di vedere è possibile.

Sabato 18 maggio ore 10 Biblioteca Comunale Renato Fucini. Per adulti

SUSI DANESIN Incontro di formazione “Leggimi una storia con occhi, cuore e voce” Incontro-laboratorio di formazione sulla lettura ad alta voce di libri per bambini e bambine 3-6 anni.

Come leggere un libro ad un bambino o ad una bambina piccola?

Questo laboratorio vuole fornire degli spunti di riflessione per riscoprire il piacere di ascoltare e raccontare delle storie. Attraverso alcuni esercizi desunti dalle tecniche teatrali e di animazione, ed esercizi sulla composizione narrativa, ognuno scoprirà un modo che gli è proprio di relazionarsi con la creatività e la lettura ad alta voce. I benefici della lettura ad alta voce sono tantissimi e quella fatta a casa ha un valore ancora più grande Perché legato all'affetto e all'amore.

Lettura è respiro, lettura è sguardo e corpo. Partire dal respiro perché è attraverso il respiro che creiamo l'atmosfera intorno a noi. Il respiro ci aiuta a creare un ritmo che diventa il ritmo della lettura, delle storie e delle emozioni. Gli esercizi sulla creatività che verranno proposti avranno come scopo quello di aiutare a creare voci diverse, personaggi diversi e imparare a prendere spunto dal mondo che ci circonda, dalla quotidianità. (Evento su prenotazione)

Sabato 18 maggio ore 11 Biblioteca Comunale Renato Fucini. Da 6 a 10 anni

CARLO DI BIASE Lettura in LIS con laboratorio “Il viaggio di Bobo e Campi”, Mason Perkins Deafness Fund Onlus, 2019. In collaborazione con Mason Perkins Deafness Fund Onlus.

Cosa succede quando un topo di campagna si ritrova nel caos della città, e un topo di città finisce nella tranquillità della campagna?

Carlo di Biase educatore, docente LIS e insegnante di arte, guida bambini e non alla scoperta di emozioni e colori del mondo della città e della campagna attraverso una lettura animata in LIS del libro “Il viaggio di Bobo e Campi”, giochi e attività creative per imparare a esprimersi in segni divertendosi. (Evento su prenotazione)

Sabato 18 maggio ore 17 Spazio Soci UniCoop Firenze Centro*Empoli. Da 6 a 9 anni.

SUSI DANESIN Incontro con lettura performativa a partire dai volumi "Dlin, dlon, ops, vrum!" e "Ping, pong", editi da Parapiglia

Lettura e presentazione dei libri "Dlin Dlon, Ops, Vrum! Scalda la voce, fai un saltello e accendi questo libro" e “Ping Pong”, con le illustrazioni di Francesca Carabelli, Parapiglia edizioni. Libri che, oltre a storia e illustrazioni, contengono istruzioni interattive, esercizi vocali, giochi… per trasformare una semplice lettura in un’esperienza nuova, rumorosa, viva. (Evento su prenotazione)

Sabato 18 maggio ore 17.30 Biblioteca Comunale Renato Fucini. Da 6 a 9 anni

SIMONE PERAZZONE Incontro-lettura animata da "Rumple Buttercup" di Matthew Gray Gubler, uovonero, 2023. In collaborazione con uovonero

Rumple Buttercup è strano: vive in un nascondiglio sotterraneo, ha cinque denti storti, tre ciuffi di capelli, la pelle verde e squamosa e il suo piede sinistro è leggermente più grande del destro. Inoltre parla solo con il suo amico immaginario fatto di spazzatura, Candy Corn Carl, che se ne sta immobile appeso alla parete e non gli risponde mai. Sì, Rumple Buttercup è davvero strano. Unisciti a lui e a Candy Corn Carl mentre imparano la gioia dell’individualità e la magia dell’appartenenza. (Evento su prenotazione)

Domenica 19 maggio ore 10 Biblioteca Comunale Renato Fucini. Da 3 a 5 anni.

SUSI DANESIN Lettura performativa “Viaggio con i Silent Book – Storie senza parole”

In questo incontro l’autrice e attrice Susi Danesin usa le sue capacità mimiche e vocali per creare i personaggi, ognuno col proprio ritmo e la propria fisicità utilizzando un linguaggio immaginario fatto di suoni, silenzi e gesti, e con la musicalità della voce crea poi le atmosfere sonore dei paesaggi e gli ambienti… catturando l’attenzione dei piccolissimi e delle piccolissime.

I silent book sono libri capaci di superare le barriere linguistiche e di favorire l’incontro e lo scambio tra culture diverse, perché possono essere fruiti da lettori di ogni lingua e perfino da chi non ha ancora imparato a leggere, sviluppando anche il tempo lento dell'osservazione. (Evento su prenotazione)

Domenica 19 maggio ore 11 Biblioteca Comunale Renato Fucini. Da 5 a 10 anni.

FABRIZIO SILEI Incontro a partire dal libro "Io riparo violini!", Caissa Italia, 2023

Incontro con l’autore Premio Andersen Fabrizio Silei che presenta e legge l’albo illustrato Io riparo violini! da lui scritto e illustrato con soli tre colori. È la storia di Edu, un orso enorme, con grosse zampe, che fa un lavoro delicatissimo: ripara violini! Non fa che ripeterlo ma nessuno sembra badargli. Incontro narrativo e filosofico dove i bambini ragionano con l’autore sul concetto di cura in maniera semplice e divertente fra trottole, rivelazioni e forbici che danno vita a mascherine ritagliate sul posto e altre meraviglie. Edu non fa che ripeterlo: IO RIPARO VIOLINI! Ma gli abitanti del bosco gli chiedono mille altre cose. E allora che cosa vuol dire riparare violini in un bosco dove nessuno ha un violino? Deve voler dire qualcosa di veramente bello se anche Pro, la piccola leprotta del bosco dei Cerri, vuol anche lei a tutti i costi riparare violini. (Evento su prenotazione)

Domenica 19 maggio ore 11.30 Palazzo Leggenda. Da 4 a 6 anni

SIMONE PERAZZONE Incontro-laboratorio “Insalata di simboli”, basato sui libri di uovonero editore. In collaborazione con uovonero

Ci sono tanti modi diversi di leggere: seduti composti o sdraiati con le gambe all’aria, ad alta voce o nella nostra mente, seguendo le figure o in un’altra lingua. E si può leggere anche senza conoscere nemmeno una parola. Come? Ad esempio usando i PCS (Picture Communication Symbols), un sistema di logo-grammi capaci di rendere accessibile a tutti il piacere della lettura. E cosa succede quando si prende gusto a leggere? Può capitare che le storie continuino a frullare nella testa e si scontrino, mescolandosi tutte come una grande insalata! Ma non c’è da preoccuparsi: possono nascere degli incidenti molto creativi... (Evento su prenotazione)

Domenica 19 maggio ore 15.30 Biblioteca Comunale Renato Fucini. Da 5 a 10 anni.

FABRIZIO SILEI Incontro a partire dal libro "Il grande discorso di Cocco Tartaglia", Emme Edizioni, 2023

Incontro con l’autore Premio Andersen Fabrizio Silei che presenta la storia di Cocco Barocco, detto Cocco Tartaglia. Lettura narrazione che coinvolge i bambini chiamati a consigliare un coccodrillo tremendamente timido che deve tenere il discorso annuale al grande raduno internazionale del club dei coccodrilli. Un vero e proprio esilarante manuale di Public Speaking si nasconde in questo libro, perché prendersi cura significa anche dare la parola e una pacca sulla spalla al momento giusto a chi ne ha bisogno per dire la sua. Il libro è scritto e illustrato dall’autore che realizzerà dediche disegnate e personalizzate su richiesta al termine dell’incontro. (Evento su prenotazione)

Domenica 19 maggio ore 17 Palazzo Leggenda. Da 7 a 10 anni

FABRIZIO SILEI Incontro laboratorio a partire dal libro "Gli omini delle parole", Sabir editore, 2023

Da Fabrizio Silei non si sa mai cosa aspettarsi, l’autore ne inventa una ogni tre passi: stavolta svela un segreto che neanche gli scienziati hanno ancora scoperto. A dire il vero a svelarlo è Gigetto, che l’ha saputo dal suo papà: nella testa tutti noi abbiamo omini piccoli piccoli che costruiscono, muovono, spolverano, spingono e sollevano le parole. Un esilarante storia sulla comunicazione e sui tanti modi di dire, intercalari, tic lessicali, linguaggi professionali e generazionali che caratterizzano le persone di ogni età: la signora Eloisa è innamorata del ragionier Umbertis ed è tutta un pucci pucci, lui, invece pensa solo ai numeri e nemmeno la vede. Isidoro è un tuttologo da bar e abbonda in luoghi comuni, Joe ha sedici anni e batte il cinque… e così via. Una carrellata di tipi umani e di parole affascinanti e sconosciute, e tanti omini delle parole per invitare i bambini ad inventare, disegnare, colorare e stampare i loro. Il libro è stato illustrato dal funambolico Sergio Olivotti, ma i bambini non saranno da meno. (Evento su prenotazione)

INFO E PRENOTAZIONI - Per informazioni e prenotazioni per gli eventi, è possibile visitare il sito www.leggendafestival.it, scrivere a leggenda@comune.empoli.fi.it, oppure venire a Palazzo Leggenda o telefonare al numero 0571/757873 nei seguenti orari: il martedì in orario 9-13, il mercoledì in orario 14-19, il giovedì negli orari 9-13 e 14-19, il venerdì in orario 14-19 e il sabato, negli orari 9-13 e 16-19

CHIUSURA SALE - A partire da martedì 14 maggio fino a domenica 19 maggio, come accaduto anche per le passate edizioni di Leggenda, le sale della Biblioteca Fucini non saranno disponibili per lo studio e la consultazione per permettere l'allestimento e lo svolgimento del Leggenda Festival 2024. Resteranno comunque attivi tutti i servizi di prestito, prenotazione e restituzione dei libri. Anche a Palazzo Leggenda alcune sale potranno non essere disponibili per fare spazio agli eventi in programma. E' invece prevista un'apertura straordinaria domenica 19 maggio, durante il Festival Leggenda, della Biblioteca comunale Renato Fucini e di Palazzo Leggenda in orario 9-13 e 16-19.

