Molotov contro il consolato Usa, il 21enne andrà a processo

Il giovane che lo scorso febbraio lanciò due molotov contro il consolato americano di Firenze andrà a giudizio. A riportarlo oggi è La Repubblica Firenze: il gip Angelo Antonio Pezzuti ha firmato un decreto di giudizio immediato, dopo la richiesta avanzata dalla procura e il processo è previsto a settembre. Le accuse per il 21enne Moh'd Dani Hakam Taleb sono di aver compiuto un atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi, aggravato dal fatto di aver agito di notte cercando quindi di eludere la sicurezza.

Pochi giorni dopo il fatto, avvenuto nella notte tra 31 gennaio e 1 febbraio scorso, il 21enne fu individuato dalle indagini di polizia giudiziaria: le bottiglie incendiarie finirono a terra senza danneggiare la sede del consolato o causare feriti. Durante l'interrogatorio il ragazzo ammise le sue responsabilità, affermando di non essere un terrorista, di essere pentito e di non aver avuto complici, scusandosi. Nel marzo scorso lasciò poi il carcere per i domiciliari con braccialetto elettronico.