"No alla delocalizzazione di lavoro all'estero", Register in sciopero e presidio a Firenze

Register (settore digitale, sede a Firenze, circa 100 dipendenti): oggi sciopero di 4 ore, con presidio davanti alla sede in viale Giovine Italia 17 dalle 10 alle 12, con Filcams Cgil. Il motivo dell’agitazione di lavoratori e lavoratrici è la scelta dell’azienda di “affittare” programmatori all’estero o meglio in Romania, dove il costo del lavoro è più basso che in Italia. Ricorrere al reperimento di manodopera in Paesi dove le regole sul lavoro sono meno restrittive, e i salari sono più bassi, permette di far risparmiare soldi alle aziende in modo scorretto all’interno del mercato dove queste operano, a danno di chi ci lavora e contribuendo allo sfruttamento di quanti assunti all’estero. Ci opponiamo alla scelta di delocalizzare in modo occulto il nostro lavoro, ci opponiamo a qualsiasi forma di reclutamento che non garantisca diritti pieni e uguali per tutti. Chiediamo: blocco assunzioni in Romania, no esternalizzazione, stesse mansioni stessi diritti.

Fonte: Rsu Register Firenze