Nuovo ponte di Fibbiana, cantiere modifica la viabilità e le linee telefoniche ed elettriche

Proseguono i lavori per la realizzazione del ponte che collegherà Fibbiana a Limite sull’Arno.

Dopo le opere accessorie, l’intervento entra nella fase più articolata di realizzazione delle fondazioni del nuovo ponte sul fiume Arno.

Per consentire tali operazioni in sicurezza è necessario chiudere il passaggio degli argini di Fibbiana e sulla ciclopista dell’Arno. Per aggirare il cantiere dovrà essere necessariamente utilizzata la viabilità ordinaria.

Sulla Statale 67 nel tratto compreso tra via delle Draghe e via delle Pratella sono invece previsti interventi di spostamento delle linee telefoniche ed elettriche. Tali interventi comportano temporanee modifiche alla viabilità, con regolazione dei flussi veicolari e segnaletica di cantiere gestiti dalle imprese esecutrici dei lavori per conto di Anas.

L’area di cantiere può essere eventualmente aggirata passando dalla zona industriale de Le Pratella.

Fonte: Comune di Montelupo Fiorentino - Ufficio stampa