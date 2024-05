Open day al canile di Empoli, una domenica per adottare un nuovo amico in famiglia

Torna l’Open day al canile municipale di Empoli di via del Castelluccio. Una domenica da trascorrere all’aria aperta in compagnia degli amici Fido più svantaggiati in cerca di una famiglia per sempre. La data da segnare in agenda è il 19 maggio 2024, dalle 17 alle 20.

Sarà un’occasione per visitare la struttura, prendere consapevolezza del significato che ha il percorso d’adozione e di come vivere questa esperienza appieno, accogliendo un cagnolino o una cagnolina nella propria vita, dando loro un’altra opportunità di amore vero.

Tutto questo sarà possibile grazie alla guida delle volontarie e dei volontari dell’associazione Arca che gestiscono il canile. L’iniziativa è aperta a tutti.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa