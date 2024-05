Povertà energetica, come contrastarla: convegno alla Sant'Anna con giuristi illustri

“Economia sociale e ‘green deal’. Un nuovo paradigma europeo, gli scenari nazionali” è il convegno organizzato dall’Istituto Dirpolis (Diritto, Politica, Sviluppo) della Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa, con inizio alle 10.30 di giovedì 16 maggio, nell’aula magna della sede centrale.

La prima sessione sarà dedicata alle novità dettate dal piano d’azione europeo sull’economia sociale e dalla raccomandazione del Consiglio d’Europa sullo sviluppo delle condizioni quadro dell’economia sociale. Le giuriste e i giuristi Luca Gori (Scuola Superiore Sant’Anna), Camilla Buzzacchi (Università di Milano Bicocca), Antonio Fici (Università di Roma Tor Vergata) discuteranno del contenuto dei due atti europei e delle loro prospettive di interazione con l’ordinamento italiano.

La seconda sessione, dalle 14.30, sarà diretta a indagare i punti di contatto e le prospettive di sinergia tra “green deal” ed economia sociale: a discuterne saranno le giuriste e i giuristi Edoardo Chiti (Scuola Sant’Anna), Francesco Costamagna (Università di Torino), Gianfranco Pellegrino (Luiss Guido Carli, Roma).

La terza e ultima sessione esaminerà il ruolo dell’economia sociale all’interno di una transizione energetica “giusta”. In particolare, il dibattito affronterà il tema delle “comunità energetiche”, analizzandone la natura giuridica e il possibile ruolo nel contrasto al complesso fenomeno della povertà energetica, anche all’interno degli spazi di amministrazione condivisa, con gli interventi delle giuriste Erica Palmerini (Scuola Superiore Sant’Anna), Giovanna Pizzanelli, Chiara Favilli (Università di Pisa).

Le conclusioni della giornata saranno affidate al costituzionalista Emanuele Rossi (Scuola Superiore Sant’Anna). Alle relazioni delle studiose e degli studiosi si aggiungeranno, all’interno di ogni sessione, quelle di giovani ricercatrici e giovani ricercatori, selezionati tramite una call.

“Il tema della povertà energetica e il ruolo del terzo settore nel contrastarla – spiegano Edoardo Chiti, Luca Gori ed Erica Palmerini - hanno acquisito una grande visibilità a seguito dell’aumento del costo dell’energia causato dal conflitto fra Russia e Ucraina, ma in realtà si tratta di temi da affrontare in una prospettiva di lungo periodo, inquadrandoli all’interno del processo di transizione ecologica. Inoltre, l’attenzione dell’Unione europea all’economia sociale è sempre crescente. Per questo abbiamo ritenuto opportuno e urgente aprire un confronto scientifico di alto livello su questi argomenti”.

Per ulteriori informazioni: economiasociale@santannapisa.it.

Fonte: Scuola Superiore Sant’Anna