Simonetta Daniela, candidata al consiglio comunale con il Cdx: "Grande attenzione per le realtà sportive"

"Grande attenzione per le realtà sportive, al quale si riconosce un'importante funzione sociale oltre che di benessere psicofisico e che nella nostra città non riceve adeguata considerazione", a parlare è Simonetti Daniela, candidata al consiglio del comune di Empoli per il centrodestra.

"Tante le realtà sportive che non dispongono di spazi idonei o che si inseriscono in aree con difficoltà di parcheggio, assenza di mezzi pubblici, impossibilità di accesso per disabili ed altro ancora, senza parlare di tanti sport minori per i quali non esistono spazi alcuni.

È nostra intenzione non solo potenziare dove possibile le strutture esistenti ma creare un nuovo polo sportivo capace di ospitare qualsiasi tipo di attività degno per una città, quella di Empoli, che per posizione territoriale potrebbe ben ospitare anche realtà provenienti da altre città.

Assoluta attenzione e interesse anche all'evoluzione della riforma dello sport e del terzo settore che crea non poche criticità e ed incertezza per le associazioni e società sportive dilettantistiche.

Riforma che impone a piccole associazioni una "imprenditorializzazione" del tutto inaspettata e con aggravanti disposizioni fiscali e adempimenti difficilmente superabili.

Sostengo, continua Simonetti, che sia necessario mantenere ampio margine operativo per le società in modo da consentire ad ogni organizzazione di strutturarsi secondo necessità.

Sarà nostro interesse, continua Simonetti, presentare un'istanza per ottenere una quanto più possibile semplificazione della norma e salvaguardare le organizzazioni presenti sul nostro territorio molte delle quali basano la loro esistenza grazie alle attività di volontari."

Ufficio Stampa Campinoti Simone Sindaco