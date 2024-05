Spring Sound festival, il debutto con Eugenio Bennato

Siamo entrati nella settimana targata “Spring Sound festival”, prima edizione, organizzato dall’associazione Jump Live e Il Contrappunto, in collaborazione con la cooperativa sociale Sintesi Minerva e patrocinato dal Comune di Empoli, ospitato nella bellezza naturale e incontaminata del parco di Serravalle a Empoli. Dopo il rinvio per il maltempo e la nuova programmazione delle date dei concerti, tutto pronto per venerdì 17 maggio 2024, alle 21, con un grande della musica italiana, Eugenio Bennato e il suo ultimo lavoro, ‘Vento popolare’.

Scalderanno il palco i Sick Chapa, Andrea Brunini e Gheri. In questa performance, Bennato torna al punto di partenza, quando cominciò a girare il mondo con la sua musica delle minoranze dove non ha mai contato il profitto ma il contatto umano e la bellezza. Ad accompagnarlo ci saranno: Vincenzo Lambiase, chitarra classica e elettrica; Sonia Totaro, danza e voce; Francesca Del Duca, batteria, percussioni, voce e Stefano Simonetta, basso, chitarra acustica e voce.

"Questa prima edizione dello Spring Sound è nata per la volontà dell’associazione Il Contrappunto, impegnata sempre nel sociale, e l’associazione Jump Live – sottolineano i rispettivi presidenti, Damiano Tognetti del Contrappunto e Roberto del Pasqua di Jump Live - al fine di trasformare Serravalle in un luogo d'incontro per famiglie e giovani durante la primavera, sfruttando il verde del parco e renderlo sempre più attraente per la musica e gli eventi all'aperto. Nonostante il rinvio delle date, il 5 maggio è stata ospitata la prima giornata con i Leviosa Ensemble con il loro progetto musicale “Once upon a music", che hanno suscitato l'entusiasmo e una grande partecipazione da parte del pubblico giovane, il quale ha cantato e ballato. Ci auguriamo – proseguono - di ottenere lo stesso risultato con i prossimi appuntamenti: il 17 maggio con Eugenio Bennato, preceduto da Sick Chapa, Andrea Brunini e Gheri, e il 19 maggio alle 18 con la giovane band HSO, che si esibirà prima di Bobo Rondelli insieme a I Matti delle Giuncaie. Tra le due associazioni – concludono - ci sono già state collaborazioni, come l'omaggio a Pino Daniele e Lucio Dalla, il tributo con l'orchestra a Michel Jackson della scorsa estate, sempre al parco di Serravalle e nel futuro questa proficua collaborazione proseguirà con nuovi progetti per rendere il parco di Serravalle sempre di più un polo importante a livello culturale».

A fianco anche le parole di Cristina Dragonetti, presidente della cooperativa sociale Sintesi Minerva che afferma: "Ogni evento ha un ingresso gratuito che fa accorrere moltissimi giovani ed è un’opportunità per il Green Bar, luogo di socializzazione per tutta la comunità oltre che di area ristoro del parco di Serravalle. I concerti rappresentano un momento in cui la cittadinanza di tutte le fasce di età può vivere momenti di spensieratezza, nella natura a due passi dal centro della città. La nostra cooperativa – prosegue – appoggia queste iniziative perché offrono un ventaglio di opportunità ancora più ampio di quello che può essere lo stare seduti al bar a sorseggiare una bibita. Siamo contenti di queste iniziative che vengono promosse intorno a noi. Sono diventate importanti perché al Green Bar c’è un libero accesso a tutti e tutte, alle organizzazioni di eventi come ospitare la pedalata Bicincittà ma soprattutto e lo voglio sottolineare, questo luogo è vissuto da molti giovani che vediamo felici e sereni di essere lì e godersi l’esperienza. Il Green Bar è uno spazio dove tutti coloro che vogliono possono realizzare ‘cose’ per tutta la comunità".

Chiudono in bellezza lo “Spring Sound festival”, domenica 19 maggio 2024, alle 18, l’energia travolgente del gruppo Hso e a seguire, Bobo Rondelli e I Matti delle Giuncaie. Un viaggio sonoro tutto toscano che non mancherà di farvi ballare, emozionare e riflettere con il sorriso come sono soliti fare questi artisti. Una serata suggestiva e “matta”.

INFORMAZIONI - Associazione culturale Jump Live associazionejumplive@gmail.com responsabile Roberto del Pasqua 331 9749060.

Fonte: Ufficio stampa