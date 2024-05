Ti Candido: fra i 12 Candidati scelti c'è anche una Scandiccese, La Marca Irene, Candidata capolista PD

"Sono stata selezionata dalla rete nazionale per la giustizia sociale e ambientale.

Quello di Ti Candido e Forum Disuguaglianza e Diversità (coordinatore Fabrizio Barca) è un importante progetto che si pone l'obbiettivo di sostenere con finanziamenti e momenti di formazione candidati e candidate da tutta Italia" ~ così si introduce Irene la Marca, 22enne Segretaria dei Giovani Democratici di Scandicci, Capolista del Partito Democratico.

"Quando mi hanno parlato di questo progetto, credendo fortemente nella necessità di abbattere ogni barriera che possa ostacolare un impegno sociale e civico, ho deciso di inviare la mia candidatura. E, penso che questa possa essere una grande occasione per continuare a parlare in città di giustizia sociale in tutte le declinazioni possibili e giustizia ambientale. Due temi che, come emerso da processi partecipativi, quali sono stati i tavoli di lavoro promossi dalla Candidata Sindaca del comune di Scandicci (centro sinistra), Claudia Sereni, sono fortemente sentiti dalla comunità scandiccese".

"Consapevole che la politica ha bisogno di nuove esperienze, porto con me l’esempio di mia nonna Mila Pieralli, che fu la seconda Sindaca di Scandicci e prima presidente della Provincia di Firenze, figura di completo rinnovamento rispetto al quadro politico e storico di 40 anni fa.”

"Facciamo Eleggere è il messaggio che il Forum Disuguaglianze e Ti candido hanno lanciato per imboccare la strada del cambiamento. Un cambiamento che parte dalle città e dalle persone che le vivono."

Dal 2019 "Ti Candido" ha contribuito a far eleggere 40 politiche e politici, cercando candidate e candidati, aiutandoli nelle loro campagne elettorali sia finanziariamente, sia fornendo competenz