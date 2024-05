Abusata 13enne dai compagni di classe durante la gita in Toscana, 5 indagati

Tre minori indagati per violenza sessuale e due professori della scolaresca in gita indagati altresì per omesso controllo. I fatti sono riportati dall'edizione di Frosinone de Il Messaggero, ma i fatti si sarebbero svolti in Toscana. Precisamente a Chianciano Terme. Una tredicenne sarebbe stata abusata da altri compagni di una scuola media della Ciociaria e lo ha raccontato alla madre, la quale poi ha sporto denuncia ai carabinieri. La procura dei minori di Firenze si occupa del caso.

La vicenda avrebbe del grottesco. I tre compagni avrebbero raggiunto la stanza d'albergo nella cittadina termale, ultima tappa della gita prima del ritorno a casa. Uno di questi poi avrebbe abusato della minore, mentre gli altri due guardavano divertiti. C'erano anche altri due compagni in quella camera, a cui la giovane ha chiesto aiuto ma senza avere risposta perché pietrificati da quel che stava accadendo.