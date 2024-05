Bandiera Blu 2024, la Toscana perde una località

Bandiera Blu 2024, 10 nuove località costiere con il riconoscimento internazionale della Fee (Foundation for Environmental Education) sulla base di 32 criteri del Programma. La 38esima edizione, per quanto riguarda la Toscana, non riconferma il titolo a Marciana Marina, sull'Elba, che si ferma così a 18 bandiere. Ecco l'elenco (fonte Bandiera Blu)

Provincia di Grosseto

Orbetello - Fertilia, Puntata, Osa - Albegna, Giannella, Feniglia, Tagliata

Castiglione della Pescaia - Levante/Tombolo, Spiaggia Pian D'alma/Casetta Civinini-Piastrone/Punta Ala, Rocchette/Roccamare-Casa Mora/Riva del Sole/Capezzolo

Grosseto - Principina a Mare, Marina di Grosseto

Follonica - Spiaggia Litorale

Provincia di Livorno

San Vincenzo - Rimigliano nord/sud, Spiaggia della Principessa ( ex nome: Principessa centro sud/ fosso delle prigioni/nord), Conchiglia Fosso delle Rozze

Rosignano Marittimo - Castiglioncello, Vada, La Mazzanta

Livorno - Bagni Rex, Cala Quercianella, Parco Marina del Boccale, Rogiolo, Bagni Roma

Castagneto Carducci - Marina di Castagneto Carducci

Piombino - Parco naturale della Sterpaia

Bibbona - Marina di Bibbona centro-sud

Cecina - Marina di Cecina, Le Gorette

Provincia di Lucca

Camaiore - Lido di Camaiore

Pietrasanta - La Versiliana, Tonfano/Focette

Forte dei Marmi - Litorale

Viareggio - Viareggio Ponente/Levante (ex nome: Marina di Viareggio (Ponente/Levante)), Torre Del Lago Puccini

Provincia di Massa-Carrara

Carrara - Marina di Carrara Centro

Massa - Marina di Massa

Provincia di Pisa

Pisa - Marina di Pisa, Calambrone/Tirrenia