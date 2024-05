Buongiorno Ceramica Montelupo: porte aperte per botteghe e atelier

Da anni nel mese di maggio AICC – Associazione Italiana Città della Ceramica promuove “Buongiorno Ceramica” una festa che unisce tutta Italia nel segno della manifattura ceramica. Mostre, incontri e iniziative per accendere i riflettori su quella che rimane un’eccellenza italiana.

Montelupo Fiorentino è uno dei centri maggiormente attivi da questo punto di vista, con un tessuto di aziende e di artigiani ancora molto vitale e che si colloca in continuità con una tradizione millenaria.

Il prossimo fine settimana è quindi previsto un ricco calendario di iniziative a cura della Fondazione Museo Montelupo.

Sabato 18 maggio e domenica 19 maggio le botteghe ceramiche e gli atelier aprono le porte ai visitatori, mostrando gli spazi di lavoro degli artigiani e degli artisti.

Si parte venerdì 17 con un’anteprima. Alle ore 17.00 un focus sulla storia di Montelupo con una delle conferenze organizzate nell’ambito delle iniziative dedicate ai 50 anni dalla scoperta del Pozzo dei Lavatoi, evento che ha riscritto la storia della ceramica di Montelupo.

Danilo Leone, Professore associato in metodologie della ricerca archeologica dell’Università degli Studi di Foggia affronterà il tema “La storia nell’acqua: il Pozzo medievale di Campo della Fiera a Orvieto”.

Successivamente alle ore 18.30 è prevista l’inaugurazione della mostra dei Cantieri Montelupo e delle opere site specific realizzate lungo la Pesa.

L’esposizione restituisce gli esiti della terza edizione delle residenze artistiche, curate da Christian Caliandro per la Fondazione Museo Montelupo, che mettono in relazione le arti visive contemporanee con la manifattura ceramica del territorio.

La mostra illustra il percorso delle residenze degli artisti Maria Palmieri, Alessandro Scarabello, Roxy in the Box e Anna Capolupo, e il dialogo che ciascun artista ha instaurato con il territorio, cogliendone caratteristiche e spunti di riflessione. Il percorso della mostra è completato dall’installazione permanente di due pannelli sul muro di argine del fiume Pesa, realizzati da Alessandro Scarabello e Anna Capolupo. Cantieri Montelupo è sostenuto dal programma di iniziativa regionale Toscanaincontemporanea 2023.

La scuola della ceramica propone per sabato 18 e domenica 19 laboratori per adulti in cui maestri artigiani presteranno la loro esperienza affiancando i partecipanti, anche al primo approccio, nella produzione di un manufatto al tornio o nel decoro di una ceramica.

È richiesta la prenotazione: 0571 1590007; email info@scuolaceramica.com

Il Museo Archeologico propone un laboratorio rivolto sabato 18 nel pomeriggio per bambini della Scuola dell’Infanzia. Attraverso le avventure e i viaggi di un magico vaso di nome Bertolla scopriremo il Museo e l’importanza dei reperti archeologici. Costo: 6€ a partecipante; prenotazione obbligatoria con messaggio Whatsapp Ph. 339 466646.

Inoltre, sono previste visite guidate e passeggiate alla scoperta delle opere d’arte site specific.

Museo della Ceramica aperto dalle 10.00 alle 19.00

Orari visite guidate gratuite:

Sabato 18 maggio: h. 11.00 e h. 18.00

Domenica 19 maggio: h. 18.00

Museo Archivio Bitossi, via Gramsci

Orari visite guidate:

Sabato 18 maggio, visite guidate: h. 15.30 e h. 16.30

Domenica 19 maggio, visite guidate: h. 15.30 e h. 16.30

Prenotazione obbligatoria: 05711590300; info@museomontelupo.it

Ingresso gratuito in occasione di Buongiorno Ceramica. Partecipanti per ogni gruppo: max 15.

Atelier Marco Bagnoli

Sabato 18 maggio alle ore 10.30

VISITA GUIDATA a cura di Pro Loco Montelupo Turismo, allo studio dell’artista internazionale Marco Bagnoli.

Prenotazione obbligatoria: 0571 1590300; prolocomontelupofiorentino1@gmail.com –info@museomontelupo.it.

Ingresso 5,00 euro - gratuito per i soci della Proloco (il tesseramento è possibile anche presso il Museo della Ceramica di Montelupo Fiorentino oppure presso l’Atelier Bagnoli poco prima l’inizio della visita guidata)

Passeggiata Montelupo Contemporanea

Domenica 19 maggio, visita guidata: h. 10.30

Partenza dal Museo della Ceramica, Piazza Vittorio Veneto, 11

Una passeggiata tra il borgo e le opere d’arte contemporanea in ceramica della città di Montelupo. Partendo dal museo si passa dalla Fornace, si raggiunge il Pozzo dei Lavatoi e, attraversando il ponte sulla Pesa, dove si troveranno le ultime opere aggiunte alla collezione, di raggiunge il Parco della Villa Medicea dell’Ambrogiana. Al termine della passeggiata ci sarà un piccolo aperitivo e la possibilità di visitare gratuitamente il Museo Archeologico (in orario 12-13).

Prenotazione consigliata: 05711590300; info@museomontelupo.it Ingresso gratuito in occasione di Buongiorno Ceramica. Consigliate scarpe comode. Durata passeggiata circa 1 h e mezzo

Infine, in occasione di Buongiorno Ceramica, gli artigiani e gli artisti della ceramica aprono i loro studi. Il programma completo delle aperture è disponibile sul sito www.musemontelupo.it

Fonte: Comune di Montelupo Fiorentino - Ufficio stampa