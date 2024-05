Casa di Comunità Montelupo, Pavese e Petrucci (FdI): "Basta passerelle elettorali di Giani"

“Per il nostro Presidente di Regione ogni occasione è buona per tagliare nastri e fare inaugurazioni. Lo ha fatto anche a Montelupo Fiorentino un mese fa, quando è venuto ad inaugurare con il sindaco Masetti l'avvio dei lavori della Casa di Comunità. Peccato che i lavori siano partiti lo scorso anno e i montelupini non potranno vedere questa nuova struttura prima di un anno e qualche mese, se tutto andrà bene.

Noi crediamo fermamente nel progetto delle Case di Comunità perché sono una opportunità unica per garantire un futuro alla sanità regionale. Possono costituire una valida alternativa ai Pronto soccorso perché qui potrebbero essere presi in carico i cosiddetti codici bianchi, riducendo così i tempi di attesa nei nostri ospedali. Sono strutture in cui i cittadini potrebbero trovare molti servizi socio-sanitari: i medici di medicina generale, i consultori, i servizi diagnostici di bassa e media intensità, gli ambulatori specialistici… Il condizionale purtroppo è d’obbligo, perché diverse Case di Comunità inaugurate in Toscana sono rimaste dei contenitori vuoti.

Sarà nostro compito vigilare sul rispetto dei tempi di consegna e di organizzazione dei servizi all’interno della struttura una volta pronta.

Infine vogliamo poi dire al governatore Giani che i servizi socio-sanitari e le Case di Comunità sono una cosa seria e che i cittadini meritano risposte concrete alle loro esigenze, sono stufi di assistere a queste passerelle elettorali” lo dichiarano il consigliere regionale di Fratelli d’Italia e componente della Commissione Sanità Diego Petrucci e il candidato sindaco per il centrodestra Federico Pavese dopo aver effettuato un sopralluogo al cantiere della futura Casa di Comunità.

