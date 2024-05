"Cerco funghi", ma ha droga in tasca: arrestato 68enne a Monte San Savino

Un 68enne è stato arrestato a Monte San Savino, dopo essere stato sorpreso dai carabinieri, in una zona rurale e isolata, con 110 grammi di hashish in tasca.

I militari si erano insospettiti vedendo un'auto al bordo della strada, nei pressi di un bosco e hanno atteso il ritorno del proprietario. Quando dopo pochi minuti dalla vegetazione è emerso il 68enne, i carabinieri gli hanno chiesto il motivo della sua presenza in una zona così isolata. L’uomo ha replicato affermando di essere andato nel bosco per cercare i funghi, ma tale giustificazione non ha convinto i membri dell’Arma, che hanno proceduto alla perquisizione.

Nella tasca sinistra dei pantaloni i carabinieri hanno scoperto la sostanza stupefacente, mettendo così in manette il 68enne per detenzione illegale di stupefacenti ai fini di spaccio. L’uomo è stato poi rimesso in libertà in attesa del processo.