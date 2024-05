Comune di Vinci, consiglieri di Cdx: "Da sempre contrari sulla Multiutility"

"Non abbiamo alcuna difficoltà a parlare di Multiutility. Fa piacere che qualcuno faccia dei convegni a riguardo. Abbiamo meno piacere però ,quando a quel qualcuno, ipotizza quale posizione prenderemo in futuro, sulla base di sue personali deduzioni. Noi abbiamo rappresentato l'opposizione ed abbiamo chiaramente detto che aderire alla Multiutility non è nell'interesse del comune di Vinci. Siamo stati gli unici a dirlo ed abbiamo comprovato la nostra posizione più volte con il voto in consiglio comunale nettamente contrario. Chiamati a rappresentare la comunità di Vinci, il nostro partito è prima di tutto il territorio. Sostenere che qualcuno di noi cambierà idea perché adesso fa parte di un partito è ridicolo. Semplicemente perché quando c'è stato il voto sulla Multiutility avevamo già tutti preso la posizione che abbiamo adesso nei rispettivi partiti".

Dichiarano i consiglieri di centrodestra Alessandro Scipioni, Paola Morini, Cristiano Bianconi, Manuela Landi e Mariagrazia Bindi.

"Noi difendiamo gli interessi della comunità. Siamo profondamente convinti che l'adesione alla Multiutility, per i comuni medio piccoli, sia una scommessa a perdere. Siamo sempre stati portatori di questa visione e continueremo ad esserlo anche in futuro. Non abbiamo alcun dubbio. La nostra posizione è per il no.

Abbiamo difeso vinci per primi e continueremo a farlo . Nessuno si intesti il merito di battaglie sacrosante per il bene comune, screditando gli altri. Soprattutto se gli altri sono quelli che hanno combattuto la battaglia".