Controlli sulla filiera ittica e sicurezza alimentare, rinnovato accordo tra Regione e Guardia Costiera

La Regione Toscana e la Direzione Marittima di Livorno hanno rinnovato per il triennio 2024-2026 il protocollo d’intesa che consolida la loro collaborazione nei controlli sulla salute pubblica e sulla tutela delle risorse ittiche. Dopo l'approvazione del protocollo da parte della Giunta, l'assessore alla Sanità e l'Ammiraglio Gaetano Angora hanno firmato l'accordo per eseguire attività congiunte sulla sicurezza dei prodotti ittici. Nei precedenti tre anni, le due amministrazioni hanno condotto 125 controlli congiunti, scoprendo 117 illeciti, sequestrando 16 tonnellate di alimenti pericolosi e chiudendo 29 esercizi commerciali. La collaborazione ha portato a numerose denunce per violazioni sanitarie e di contraffazione. L’accordo prevede ulteriori accordi tecnici tra le Aziende USL e le Capitanerie di Porto. Entrambe le parti hanno espresso soddisfazione per la sinergia e l'impegno a continuare a tutelare la salute dei consumatori e le risorse ittiche.

Fonte: Ufficio Stampa