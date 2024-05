Cordone (Lega) in piazza a Fucecchio incontra i cittadini

Domani 15 maggio 2024 dalle 8,45 alle 13 avrà luogo a Fucecchio (Fi) in piazza XX Settembre all'ingresso del mercato settimanale lato Bar Giuliano, un'iniziativa elettorale con il capolista del Carroccio e candidato al Consiglio comunale Marco Cordone che ascolterà i cittadini che lo vogliano interpellare sulle questioni locali. Saranno presenti anche altri candidati. È noto l'impegno di Marco Cordone per Fucecchio anche per il suo incarico di Segretario e Consigliere Comunale della Lega. Tra l'altro Marco Cordone è risultato il Consigliere comunale più presente nel mandato amministrativo 2019/2024 di tutti i gruppi di opposizione, presenti nel Consiglio comunale della Città del Padule. È noto l'impegno del nostro Capolista sui temi della viabilità, dei parcheggi a pagamento (inutili quelli in piazza XX Settembre) e per una nuova regolamentazione per quanto riguarda alcuni impianti semaforici di Fucecchio. Inoltre, la Lega nel suo programma, propone il rafforzamento del distaccamento di polizia municipale di Fucecchio a 23 unità.-